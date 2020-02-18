和碩設越南子公司 外資估最快明年投產

代工廠和碩17日董事會決議通過以1.5億美元（約新台幣45億元）投資設立越南子公司，美系外資推估最快將於2021年投產，可能生產尚未被加徵關稅的消費性電子產品。

和碩股價今天下跌0.6元開出，截至10時，盤中低點到64.4元、跌幅逾2.1%，成交量超過2100張。

和碩17日發布重大訊息指出，越南子公司PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED為直接持有100%子公司，此次投資越南子公司占和碩最近期財務報表中總資產20.89%，歸屬於母公司業主權益95.64%。

美系外資發布研究報告分析，若和碩計劃在越南設廠，從工程時間約需12至15個月推算，最快將於2021年開始投產。

美系外資表示，和碩在中國大陸產能占比約95%，考量近期美中地緣政治關係緊張及武漢肺炎疫情擴散，和碩現在決定布局越南並不讓人意外，至於選擇越南的原因可能包括當地勞工成本相對低廉、基礎設施較完善、已設立零組件產業聚落等，而且地理位置較接近中國大陸。

美系外資指出，雖然和碩並未宣布哪些產品將在越南生產，但考量和碩已針對被加徵關稅的產品提出相關計畫，未來越南廠可能生產尚未被加徵關稅的消費性電子產品，重申和碩「中立」投資評等與目標價73元。

延伸閱讀

疫情觸發 NB／PC ODM廠又見遷徙潮

和碩加速南向抗疫 微軟扮推手