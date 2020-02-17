防疫商機 超商即食品逆勢大賣

受新冠肺炎疫情影響，民眾大幅減少餐廳外食，帶動四大超商「即食品」業績逆勢成長！7-ELEVEN表示，過去兩周冷凍食品業績成長一至二成，鮮食成長約一成，包括飯麵等主食及配菜都很熱銷；全家也表示，微波主食、麵食及冷凍小吃類等業績成長一成；萊爾富冷凍食品及鮮食業績也成長10～15％；OK超商袋裝微波鮮食、外送炸雞跟蛋塔等更大幅成長三倍。

業者指出，以往學生放假期間，鮮食及冷凍食品相關產品原屬於業績低檔，但今年銷售表現跟開學時一樣好，研判主要是因疫情關係，民眾減少到餐廳外食所致。同時，近年超商冷凍及冷藏即食品選擇性愈趨多元，也成為民眾餐食的替代方案之一。

據7-ELEVEN統計，近兩周門市冷凍食品業績成長約一至二成，主要是主食、配菜明顯成長，熱銷品如iseLect招牌鍋貼、香腸蛋炒飯、桂冠蕃茄肉醬義大利麵、卜蜂紐奧良風味雞翅等；鮮食部分成長約一成，以義大利麵、便當、燴飯和炒飯類商品成長最多，如異國風味的三起司烤雞義大利麵、韓式炸雞起司丼、義式嫩雞花椰菜飯，都是熱銷品項。

除了即食品外，呼應「自煮」趨勢，7-ELEVEN近期攜手安永鮮物開出全新「冷凍旗艦店」，一口氣在汐止、木柵及龜山開出三間，冷凍食品品項較一般門市多出一倍，據統計，元月下旬開幕迄今，旗艦店冷凍食品業績已較導入前成長一倍以上，以方便料理的金目鱸魚魚排、虱目魚肚及四神豬肚湯等最受歡迎，因份量適中、適合小家庭。

全家也表示，因應宅商機，消費者除了傾向在家自行調理外，也會尋求較安全的外食帶回家食用，據內部銷售統計，近期微波主食、麵食類業績較之前成長一成，冷凍食品則以燒賣、鍋貼、炸物等小吃類最熱銷，業績也較之前成長一成。

萊爾富指出，近兩周門市鮮食及冷凍食品業績成長約10～15％，鮮食部份最熱銷的是滑蛋牛肉丼飯、濃焙咖哩雞蓋飯、麻婆豆腐蓋飯；冷凍食品銷量最好的分別是Hi-Life Original美式風味香辣雞球、桂冠起司海鮮飯、Hi-Life Original鮮肉熟水餃。

OK超商則指出，近期因疫情關係，外送需求增加，OK門市哈燒熱點炸雞跟蛋塔，還有袋裝微波鮮食跟飯麵等，銷售業績皆大幅提高逾三倍，門市便當主食也有約三成增長，熱銷品項如熱炒沙茶牛肉燴飯、茄汁豬排燴飯、OK choice韓式歐巴炸雞等，都很受歡迎。