需求菁英！純網銀、富邦媒搶人才

純網銀搶人才 將來銀行預計再募60名菁英

純網銀人才爭奪戰再度開打，繼LINE Bank宣布大舉徵才後，將來銀行今天表示，搭上年後轉職潮，將於15日舉辦今年首場純網銀人才招募說明會，預計再招募50至60名金融科技菁英。

農曆年節過後，力拼今年下半年開業的純網銀業者，再度掀起搶奪人才大戰。繼LINE Bank11日宣布將與LINE、LINE Pay聯合大舉徵才後，1月底率先取得經濟部正式核發營業登記許可證的國家隊純網銀將來銀行（Next Bank）今天表示，15日舉辦首場人才招募說明會，預計再招募50至60名金融科技菁英。

不同於其他純網銀業者，將來銀行2019年已舉行4場實體招募人才活動，是唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者。

將來銀行表示，採行線上、線下招募活動雙軌作法，更有助於欲加入的潛在夥伴，提前深入了解將來的職場環境及文化。

截至2月上旬為止，將來銀行已錄取約120名人員，匯聚台北總部辦公室，全力衝刺下半年開業。

將來銀行指出，這次的人才招募說明會主要鎖定系統分析師、Backend後端開發工程師、測試工程師、核心系統開發人員、資安維運中心工程師等人才。

根據去年踴躍的報名狀況，預計當天將吸引上百名金融科技人才參與。

將來銀行表示，純網銀的經營思維與傳統較不同，是以人為出發點，跟著用戶的需求去提供所需的金融服務；因此，對人有興趣、夠敏銳，對生活有想法，是徵才相當看重的人格特質。

富邦媒徵才計畫開跑 向5大領域菁英招手

電商業者富邦媒今天宣布2020年度菁英人才招募計畫開跑，釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析5大類職缺，規劃18個月培訓。

另外，富邦媒今年也開放逾百名一般職缺，包含網路購物商品開發/經營專員、網路購物行銷專員、網站開發工程師、資訊系統工程師、倉儲物流管理專員、貨車/機車配送物流士、電話客服/行銷專員等。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2019年合併營收達新台幣518.3億元，年增23.4%，改寫開站以來最佳紀錄。

富邦媒表示，因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，富邦媒即日起啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月的培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等4大面向；同時配有企業教練及輔導師適時提供諮詢及關懷，啟發人才的專業才能。

在制度層面，富邦媒的薪資待遇、年終獎金、三節禮金/禮品、員工持股信託與員工團保等，皆優於業界水準；另有各式福利補助包括定期健檢、購物優惠、旅遊補助、結婚禮金、生育津貼、生日禮金等。