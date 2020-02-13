疫情重擊 墾丁民宿業祭跳水價拉客

由於大陸新冠肺炎疫情持續延燒，墾丁觀光產業面臨「等嘸人」的困境！目前除了福華等大型飯店和旅館業儘量鼓勵員工休假外，墾丁大街平日一片空蕩蕩，罕見少有人車川流的景象，民宿業者為了減輕租金壓力，祭出房價跳水價格，每房最低收費僅600～900元，下殺3折優惠搶客，期能吸引遊客入住，儘早渡過寒冬。

對於大陸這波疫情的嚴重衝擊，墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，該飯店除推出平日每晚2,992元優惠價來因應外，在遊客大減下，只好儘量鼓勵員工休假，包括受到一例一休制度影響，員工尚未休假的，且過年期間加班、去年積假未休，以及個人年休假的部份，儘量鼓勵同仁利用這段市場嚴峻的期間好好休假，來蓄積能量，以因應旺季的到來。

對於這波休假的員工和執勤員工的比重，張積光說，這段期間完全視訂房客人而定，平常日可能有三成人力在休假，甚至客人較少時，多達一半的員工在休假。對於政府的振興觀光方案，包括抵用券部份，建議能讓飯店業一併適用。

小墾丁渡假村總經理張福生指出，該渡假村平時正常休假的員工20多人，受到這波疫情影響，休假員工增加到30～40人左右，讓員工能利用這段時間來消化假期，且為因應疫情，該渡假村也針對遊覽車的團體客源，推出「陽光綠野深呼吸」優惠活動。至於專案價格，雙人房平時6,600元，現在只收2,600元，下殺3.9折。

墾丁民宿業者也指出，受到疫情影響，不僅白天遊客銳減，近日來連晚上也只能看到稀稀落落的遊客，且平常熙熙攘攘的海鮮店，客人也明顯變少，有些店甚至不到三桌客人，尤其當街的民宿，因有租金壓力，平時每晚收費2,000～3,000元，現在被迫只收費600～900元，下殺3折，且越晚價格越優惠。

另恆春民宿業者表示，過年以後，受疫情影響，前來墾丁遊玩的遊客明顯減少，恆春地區平時每晚收費1,500～1,600元的民宿，現在也大優惠，每晚只收1,000～1,200元左右，期能吸引遊客來住宿。