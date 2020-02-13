B2C邁向C2B CPC扮智慧經濟推手

面對智慧製造與智慧服務發展趨勢，中國生產力中心（CPC）總經理張寶誠說，現階段已走入智慧經濟時代，隨著產業演進，CPC把智慧生產及智慧服務導入訓練與輔導內容，以迎合時代需求。

至於智慧製造與智慧服務，CPC發覺現在消費型態，已從過去「企業對消費者之間模式」（B2C），慢慢變成「消費者企業之間模式」（C2B），值得企業關注，並進行內部流程改造與經營策略調整。

張寶誠說，因消費者有很多的需求，可透過現代科技化能量，直接跟工廠下單，如果C2B態樣形成，生產供應方面，就需要有智慧能量及彈性生產，才能做智慧服務。

他舉民生必需品為例，一雙好運動鞋，消費者現在不用等工廠做完運動鞋才去選購，而是可依據需求選擇鞋型，直接跟工廠下單。此刻，工廠需有科技化智慧製造能量，才能滿足消費者及時的需求。

未來消費型態，客製化會大量需求，企業必須及時反應，做到「以人為本概念」。CPC看見市場未來概況，也看到台灣企業在這方面需求殷切，在亞洲生產力組織（Asian Productivity Organization ，APO）與中華民國政府支持下，去年在CPC台中服務處成立「亞洲生產力組織智慧製造卓越中心」，協助企業從過去傳統製造提升至智慧製造，並進一步讓APO其餘19個會員國，能透過智慧製造卓越中心交流平台，獲悉我國在智慧製造推動成果與技術，進而攜手合作。

去年，經濟部部長沈榮津在「APO智慧製造卓越中心」成立時，也提到企業數位轉型需求，中小企業不可能跟一般大企業一樣，馬上就能達到智慧化，而是要從數位化做起，因此，「APO智慧製造卓越中心」能幫助中小企業從數位化做起，在公共平台上進行數據收集、分析，進而針對各產業建立起智慧製造模組。

張寶誠分析，智慧製造前題需先有智慧機械概念，即讓工廠內的機械提升智慧應用，機械智慧化之後，產業才有智慧製造能量。他建議企業可從價值鏈、價值站，走到價值網絡（Value Network），完成智慧製造能量。

張寶誠回想他一次參訪德國時，看到「工業4.0」內涵，當時，德國提出「工業4.0成熟度評量」，共有六大構面。張寶誠認為，企業要升級到智慧製造能量，當然先要檢視本身能力。

2015年張寶誠即提出「生產力再造（iBench4.0）成熟度評量系統」，並將六大構面，彙整為四大構面。他建議企業可利用iBench4.0做評量，評量結果可知道自己優劣地方；不足地方，CPC可協助企業改善。

張寶誠娓娓道來CPC在1955年11月成立，到了1970年代，CPC為了提升企業生產力，推動自動化，並組成自動化服務團，協助企業建立自動化能量；到了1980年代，企業生產力提升了，希望把品質做好，CPC協助企業推行品質的提升。

到了1990年代，CPC為了要把規格標準制度建立，提出標準化概念；2000年千禧年，企業要導入知識經濟概念，CPC在知識含量部分，推動知識管理；後千禧年代，大家都談體驗經濟，CPC導入精實（Lean）與創新概念。

生產自行車腳踏板的新可大企業，近期在CPC的協助下積極邁向智慧製造，第一階段先行導入「生產組裝即時動態系統」，透過即時動態系統，讓新可大能即時反應組裝生產線派工狀態。

新可大總經理黃宗澤說，我們最常被客戶抱怨交貨延遲及庫存不易降低的情況，其原因在於未導入智慧製造前，我們的生產效率，只能達到80％至85％，都要等到下班後，才知道工作延遲狀況。

黃宗澤指出，導入智慧製造後，以精實管理為中心，能立即洞察生產狀況，目前生產效率能提升到98％至100％，大大地改善過去交貨延遲情況，目前客戶對新可大的交期相當滿意。

CPC成立迄今，剛過64周年，從早期協助企業推動自動化、品質的提升、標準化建立精實（Lean）概念創新價值，到智慧製造，一路走來，CPC始終扮演協助企業提升競爭力的角色，也見證台灣企業經營管理發展軌跡及營運模式改變。