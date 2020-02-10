詩肯台、星展店繼續 元月營收年增逾13％

家具連鎖業詩肯（6195）公告1月營收2.3億元，年增13.68％，月增7.43％，再創單月歷史新高記錄。詩肯表示，雖然1月受到農曆春節假期影響，出貨天數較少，但年前的家具換購潮動能仍強，惟1月底至今的新型肺炎疫情，對於國內消費市場不免造成衝擊，後續影響還須觀察。

詩肯去年全年營收18.3億元創歷史新高後，邁入2020年，農曆年前的家具汰舊換新需求仍在，雖然受到春節假期限制工作天數大減，訂單出貨僅到1月19日，但營收表現超乎預期，加上去年併購的新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」的挹注，1月營收仍維持強勁動能。

但由於新型肺炎疫情1月底在台灣陸續出現確診案例，詩肯表示，根據觀察，民眾到百貨、商場等人潮擁擠的密閉空間意願大幅降低，因此除了航空、旅遊以外，一般零售、餐飲業同樣受到不小的衝擊，第1季台灣的市場低迷難免，但家具業會否受到衝擊則仍需要觀察。

詩肯表示，營收主要為台灣內需市場，並未在中國大陸設廠，因此並不會受到大陸延長春節假期、延後開工的影響，貨量不虞匱乏，加上NOVA於新加坡同樣產銷正常，營運仍基本有支撐力道在，只要疫情穩定，消費者信心恢復，立即就能重回正常軌道。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，至1月底店數分別為81、40、7家，3品牌共128店，詩肯表示，在農曆春節假期過後，今年展店計畫也將陸續展開，展店主力將是詩肯居家，規劃進軍百貨專櫃的詩肯精品睡眠。