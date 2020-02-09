搶觀光財 全台文化節慶升級

搶賺文化觀光財，各縣市積極打造升級版文化節慶活動，開春又以光影科技藝術為吸睛賣點！被譽為全台最美的臺南月津港燈節，本周由國內外藝術家與月之美術館等，展出51組藝術燈飾作品，在巷弄、水域展區有近10組多媒體作品為歷屆最多，並應用AR技術等多媒體藝術，讓靜態作品與大眾互動。

位在台中的國美館則首度舉辦臺灣國際光影藝術節，邀請國內外藝術家結合科技、帶入中部地區產業，將藝術融入地景。其中，一個電波接受器作品「迴聲」（Echos）26日將在室內沉浸式展廳展示，透過數位轉譯方式，帶領大眾理解台灣藝術發展。

國美館也將於15日舉辦國際論壇，探討透過大型慶典打造新的城市形象，並結合在地文創、藝術設計等產業，發展文化節慶商機。

文化部表示，文化節慶活動深入民眾生活，並可對外推廣地方文化品牌，帶動地方經濟發展，近年各縣市透過梳理在地文史脈絡，發掘獨特藝術文化元素，在傳統與創新之間，逐漸發展出呼應當代的節慶活動。經過各縣市提案申請，文化部今年將補助12縣市、19案計畫，包括臺南月津港燈節。

還有許多文化節慶也受矚目，包括桃園文化局結合傳統社頭文化及設計元素打造「大溪大禧」，用當代藝術保存無形文化資產；「麻豆糖業大地藝術祭」以糖業歷史及藝術介入的方式，讓在地民眾與藝術家共創體現地景、藝術、糖業的緊密關係。

目前全台有21項國家級重要民俗，也是吸引國內外觀光客焦點，將與各地旅遊飯店業者合作推廣。今年文資局將投注2.8億元用於無形文化資產保存。

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