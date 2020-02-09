台塑化添利器 復工防疫「罩」得住

大陸新冠肺炎疫情升溫，各地持續「封城」或實施「社區封閉式管理」；即使2月10日部分工廠開工運作，後續的口罩、消毒防疫等工作仍須嚴格執行，讓台商大陸工廠防疫口罩備貨調度挑戰壓力愈顯升高。

為此，台塑企業大陸廠區除發放口罩，啟動相關防疫措施外，由台塑企業管理中心常委王文潮督導、台塑化轉投資的福機裝公司旗下一款能在1秒鐘殺菌的除菌棒產品，可讓口罩重覆使用，成為支援集團大陸廠區之護身法寶。

據悉，台塑、南亞已向福機裝公司採購數十支除菌棒，送抵大陸廠區提供員工防疫使用。在大陸具眾多據點的長春集團雖早在農曆年假期間提前採購口罩因應，也透露已採購上百支除菌棒，送往大陸廠區，藉此加強面對持續防護的管控需求。

台塑化表示，福機裝（NKFG）公司擁有獨門的UV-LED（深紫外光）殺菌技術，旗下一款市價三千多元的除菌棒，能在1秒鐘完成99.9％殺菌，讓口罩重覆使用。除集團企業及長春集團青睞，近日在網站、員工及台塑生醫、長庚等銷售通路也出現熱賣，短期銷售已逾千支。

不同於台塑生醫主打家用清潔、保健食品與美妝保養；台塑農場耕耘有機農產品；台塑化結盟日商日機裝，切入UV-LED市場，加入殺菌產品，銷售範圍逐步擴增。目前推出產品包括空氣清淨機、淨水器、除菌掃地機器人等，已在自家及主供婦女媽媽之購物網上架。

其中，福機裝殺菌棒與日本的諾貝爾物理獎得主天野浩教授合作，開發出獨門的UV-LED殺菌技術，號稱可瞬間破壞包括新型冠狀病毒在內的各種細菌病毒，除菌力高達99.99％。

王文潮日前尾牙上說明，比起傳統的紫外線消毒，福機裝的UV-LED為深紫外線，殺菌效果非常好，幾乎可把所有細菌病毒殺光光，已通過日本認證；且因是LED，不需預熱，殺菌速度非常快，只要1秒鐘即可完成。