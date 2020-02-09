資誠50周年慶 用AI數位科技展望未來

PwC資誠的審計業務在全球居冠，資誠會計師事務所今年邁入50年，所長周建宏受訪時表示，他把50周年定位為重新檢視自己的起點，過去資誠利用母雞帶小雞，以傳統審計業務帶領非傳統業務成長，未來每項業務、每個部門都是母雞（市場領導者），也要運用大量AI數位科技，並以整體解決方案的整合服務，滿足客戶需求，帶領資誠邁向下一個躍升的五十年。

今年適逢資誠50周年慶，周建宏說，他不會舉辦一次性大型慶祝活動，反而會製作三支形象影片，從過去傳承篇、現在發展篇、未來願景篇，重新檢視自己，以「Reimagine the future」設定藍圖；同時邀請資誠之友22日舉行大型種樹活動，舉辦北中南自行車活動，將路線規劃成PwC，融入科技讓民眾共襄盛舉，錄製各領域祝福影片，擴大舉辦資誠之友晚會，邀蕭敬騰等藝人炒熱氣氛，凝聚向心力，重塑資誠形象。

資誠的過去與未來分水嶺，約在千禧年初。周建宏指出，資誠第一階段是前所長賴春田及其以前時代，這是典型賣方市場，客戶需求產品單純，會計師事務所決定客戶需要什麼。第二階段是買方市場時代，客戶決定需要什麼，需求呈現多元化，以致衍生顧問、併購、資安等多元及跨業的服務。

資誠不再是提供稅務、審計的傳統會計師事務所，他說，現在能了解且滿足客戶需求，從客戶角度出發，思維更開放，採取跨業合作聯盟，客戶可使用更多服務。

另資誠投入人才的資本支出不遺餘力，周建宏說，PwC規定每年要拿營業額4％投資，全球PwC單年營收約400多億美元，等於至少拿16億美元投資人才及數位技能提升，台灣資誠投入約5％以上，希望在非傳統業務領域吸引不同人才。

展望未來，周建宏強調，資誠現在提供個別領域的銷售服務，未來將轉向提供整體解決方案，且有整合服務能力，會有專人去整合各部門業務、串連提升效率、還要創新。大量運用AI數位科技，因為利用人機共存提升效率、降低成本、提升品質，成不可擋的趨勢，也會訓練客戶跟上科技運用潮流。

下一個50年，資誠會重新擦亮品牌、調整企業文化，周建宏說，他將運用一、提供信任為基礎，二、挑選特定領域成為市場第一品牌，三、提供客戶End to End的一條龍整合服務，四、善用數位科技等四大策略，重塑資誠品牌形象。

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