疫情凍未條 下游開工延 石化廠恐爆減產

新冠肺炎疫情衝擊，工廠運作開工時程也被迫遞延，除獲准預計2月10日開工者，也有企業宣布部分大陸廠擬延遲開工至2月16日，更有石化業者下游客戶接獲通知，開工時程遞延至2月26日。惟春節期間大陸石化上、中游廠正常運作，一旦下游客戶工廠復工時程再有拖累，石化廠恐在3月需面臨減產、降載決策難題。

台塑、長春集團認為，石化產品有其儲存、運輸條件限制，倘若下游客戶工廠開工進度明顯拖延，上游持續生產、墊高的產能庫存無法獲得去化，勢必評估降載的規劃安排。

目前看來，當前工廠正常運作生產狀態應可維持到2月底，短線觀察焦點在於2月10日下游客戶工廠開工情況，倘若2月10日開工率延遲、不佳，3月面臨降載評估恐在所難免。

據悉，在大陸具有眾多石化、電子材料工廠的長春集團，在農曆年節至今都維持正常運作，惟目前已針對部分產線依照個別市況進行降載，產能操作率約下調至70～80％。因大陸強力支持電子產業發展，長春電子材料（有常熟、揚州儀征、漳州廠）的半導體主要大客戶都已獲准正常開工運作。

此外，台塑集團肩負上游原料生產的台塑化因油品主供外銷，目前銷售去化不成問題，僅在於煉油價差高低。乙烯等石化上游原料產能主供應台塑、南亞及台化，目前尚未接到採購縮減通知。

不過，台塑、南亞及台化目前旗下部分產品都有因考量市況或運輸問題，稍有降載生產情況。

台塑寧波廠區PP考量庫存、減產15％；台化也因運輸問題及客戶展延開工，PTA、PS 及ABS稍有降載生產。

南亞旗下大陸塑膠加工配合策略，預計2月10日開工，石化EG屬合約銷售，去化不成問題；DOP可塑劑系列及丙二酚BPA、丁二醇14.BG本因訂單及營運狀況就不太好，早有降載生產。至於大陸電子材料昆山廠區雖處區域管制，但工廠仍正常運作，目前多維持六成操作率。

台化副董洪福源表示，目前觀察焦點包括疫情是否繼續擴大、復工日是否再度展延，及復工後工人返回崗位能否順利、運輸物流能否恢復正常，原物料及其他輔助材料是否供應不足或斷鏈，復工後物流資源的掌握，更將是最重要的工作。