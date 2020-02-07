福懋油買興泰股 確定吳家自己人倒貨

老牌油脂大廠福懋油歷經七個月的經營權之爭才剛落幕，現又爆出當時引發重大爭議的「興泰購股案」兩筆交易相對人為吳小圓，她不僅是時任福懋油董事長吳美紅之姪女，也是現任福懋油副董事長林月廷之女（一等親）。而此一關係人交易當時不僅未重訊公告，Q3財報中也未揭露，涉嫌財報隱匿不實，恐已觸犯證交法相關規範。

根據證交法第20條第2項，「發行人依本法規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其內容不得有虛偽或隱匿之情事。」若違反該項，主管機關得依證交法第171條，處以3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以上、2億元以下罰金。

今年1月31日獨董補選後，福懋油經營權已重回原公司派許家手中。福懋油7日應證交所要求，發布重訊更正108年及107年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告，將原先未揭露的關係人交易資訊補上，這才讓當時「福懋油買興泰股案」的交易相對人曝光，也證實了當時許家的猜測，確定是興泰吳家「倒貨」給公司。

據悉，興泰吳家於2019年6月入主福懋油後，在興泰前董座吳金泉強力主導下，時任福懋油董事長吳美紅（吳金泉胞妹）於2019年8月12日、14日，藉董座職權兩度透過盤後鉅額逐筆交易、動用福懋油資金共4,333.8萬，向吳小圓（吳金泉、林月廷之女）買入興泰股票共1,523張。連股市專家也忍不住說實在是手法粗糙、明目張膽，且明顯違背公司治理精神。

據了解，當時福懋油原簽證會計師勤業眾信對該項投資提出疑問，希望公司提供賣出興泰股票的交易相對人，但遭到當時掌權的吳家拒絕，還一口咬定不知交易相對人是誰，並在董事會召開同日公告更換簽證會計師為冠恆。此次涉嫌財報隱匿不實，會計師恐怕也有連帶責任。

而此案重大爭議除了關係人交易不透明外，更值得注意的是，該筆交易時間點發生在半年報公告前夕，由於興泰2019上半年稅後淨損5,300多萬，每股稅後虧0.56元，在此一重大利空公告前夕，吳家主導以福懋油資金大量買入興泰股，恐涉嫌內線交易及掏空。目前全案正由檢調持續偵辦中。