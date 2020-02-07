中衛口罩每日供貨量 增至70萬片

中國衛生材料公司被政府徵用10條口罩產線，每日供貨醫療、外科口罩65萬片，但10日起在國軍協助口罩包裝作業下，每日供貨量可增至70萬～75萬片。

另全台口罩荒之後，醫療用酒精棉片供貨也吃緊，國內酒精棉片一哥中衛7日透露，旗下9條生產線在加班後產能全開，每日供應酒精棉片150萬片應急。

中衛營運長張德成表示，政府徵用中衛10條口罩十條生產線至2月15日止，到時還要看政府是否再徵用。不過，由於中衛與日本代理商洽談，將以自有品牌「csd」外銷至日本鋪貨，原預定十月在日本上市。為此，中衛計畫投資近二千萬元再增加四條口罩生產線，預定今年底投產，一旦新增產線全開，可讓公司口罩總產量再增三至四成。

此外，中衛亦投資三千多萬元再籌設一座自動倉儲，讓兩座自動倉儲總棧位，由原400個增至800個，可增加口罩等產品倉儲物流空間。

因應酒精棉片供貨吃緊，中衛決定9條酒精棉片生產線產能全開，每日精棉片供貨量可由原120萬片再增至150萬片，以應付國內各醫療院所打針消毒，及糖尿糖患者居家量血糖時的消毒之用。

中衛口罩年產量逾1.2億片，酒精棉片年產量4億片。其中，酒精棉片已在國內momo購物網、PChome等網購平台，及實體通路的好市多、康是美，及屈臣氏等通路販賣，目前公司酒精棉片在國內市占率約達七成。

張德成指出，公司口罩內、外銷占比約九比一，為拓展國外市場，公司已在馬來西亞、新加坡、香港、日本及美國等多個國家設經銷商，希望未來五年內外銷占比提高至三成，以擴大營業規模。在上述營運布局後，張德成期許未來五年內年營收可由去年度逾6億，再增至8.5億～9億元。