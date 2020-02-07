肺炎疫情衝擊 交通部44億元救觀光

武漢肺炎疫情升溫，衝擊台灣觀光產業，交通部長林佳龍今天表示，對於觀光業者的短期紓困，5項措施整體預算約為新台幣44億元，希望可以先彌補受到影響的旅行業者。

台灣燈會將在8日登場，交通部長林佳龍今天出席燈會彩排儀式接受媒體聯訪時表示，武漢肺炎疫情衝擊到台灣觀光產業，從紓困、復甦到振興這3個階段目前都已經有整體方案，但短期內會先以紓困為主。

林佳龍表示，交通部會幫助業者短期內做好紓困，包含因陸客團提早離境或停止接待受到影響的旅行社、飛機訂位、簽證及訂金等，最重要的也是要幫助業者不要發生周轉不靈。

林佳龍說，也要為未來的復甦做準備，包含人員培訓、設施投資、周轉金及融資貸款等。振興階段則會配合前瞻建設第二期，也會朝向特別條例跟預算方向編列，希望化危機為轉機，把台灣觀光環境跟品質也能夠大幅提升。

林佳龍也指出，目前規劃短期紓困的5大方案，包含補貼旅行社未能出團、接待部分損失及研議立法比照SARS期間減收營業稅及所得稅等緊急措施的整體預算為新台幣44億元。

林佳龍也透露，今天已經批了一部分的預算，後續也會有租稅減免及補助等，目前已經報行政院，預計下週就會出爐。

（中央社）