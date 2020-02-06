打造高雄新京站 開發效益上看百億

日勝生集團旗下子公司泰誠營造取得「高雄火車站站東舊宿舍區都更案」，土地面積約2.77公頃，將以台北車站「京站」的成功開發經驗，打造高雄「新京站」、以及總銷百億的全齡宅社區造鎮大案，預計可將高雄火車站及民族車站聯結成核心新商圈。

台鐵局與泰誠營造6日舉辦簽約典禮，後續階段性公開審議作業估計需時兩年，之後進入實地開發階段，整體計畫開發時程約需至少四至五年，投資金額粗估將近百億，開發帶動的效益預估也會超過百億元。

台鐵局長張政源致詞時指出，本案得來不易，不僅是台鐵局招商的第二個公辦都更案，也是台鐵局「唯一」在高雄成功辦理的都更案，還是日勝生集團第一個「跨過濁水溪」的開發案，台鐵局希望可以複製台北轉運站開發案的成功經驗到高雄。

高雄都發局長林裕益表示，此案未來可望結合高雄火車站每日3.7萬進出人潮，引入通勤住宅及觀光旅宿，並帶動周邊發展商機，日勝生的投資更具帶頭示範作用，有助帶動鐵路地下化沿線兩側，公私有土地的都市更新。

日勝生集團董事長林榮顯表示，此筆都更案興建量體達7萬坪，包括1棟「新京站」購物商場，及10棟以上銀級綠建築和銅級智慧住宅；另外也將引進影城、超市、兒童托幼服務、長者日照居家服務與里民活動中心，打造複合式全齡社區與健康之家。

日勝生協理陳婷婷表示，全案占地面積達8,378坪，其中全齡住宅預計有1,500戶，每戶坪數主力為17～50坪，一樓店面坪數約35～60坪，估計未來總銷規模將超過100億元，目前售價未定，不過確定會在跑完都更程序並取得建照後，先行對外預售。

全案台鐵局分回比率將超過五成，至於日勝生很可能取得「新京站」的委託經營合約。

至於其中的健康之家，可能規劃類似日勝生「只租不售」的中和「樂陶居」模式。陳婷婷指出，日勝生集團正積極跨足銀髮事業，第一筆大型開發案新北市三芝樂齡宅，將在今年第二～三季推出試水溫，總銷規模至少35億元上下，會視市場反應，再決定高雄案健康之家的經營模式。