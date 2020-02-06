遠航未發薪 張綱維：將啟動大量解僱計畫

遠東航空5日是發薪日，員工等到下午三點半仍未領到薪資，公司董事長張綱維今（6日）中午發信給員工，宣布因交通部廢止遠航營運許可，投資人要花更多時間與金錢處理復飛相關申請及認證作業，原應支付薪資不克給付，考量員工生計及就業，將啟動大量解雇計畫，並協助員工請領失業給付及工資墊償。

據了解，投資人認為要有營運許可才能投資遠航，將對交通部廢除遠航營運許可一案提出訴願，因此未如遠航員工所願，在昨日撥出款項，支付遠航員工薪資，昨日下午台北市勞動局主管也親赴遠航，與張綱維面談勞工權益，估計有對大量解僱等議題達成一定程度共識。

2008年2月14日遠東航空首次爆發財務危機，5月12日宣佈停航歇業後，勞動局為遠航員工墊償了4億多的薪資、資遣費與退休金等，後來這筆款項在張綱維入主遠航後已全額償還，這次遠航如果再度申請歇業，墊償金估計要3億多。

遠東航空是在去年12月13日因財務困難開始停飛，根據投資人代表蔡慧玲律師表示，原有多組投資人接洽並表達經營意願，但因交通部1月31日宣布依法廢止遠航的民用航空運輸業許可證，投資人不願出手，表示針對廢許可一案提出訴願，希望能夠翻盤。

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