兩岸航班大縮水 華航凍人事

國內武漢肺炎疫情防疫措施升級，陸客全面暫時禁入台灣，華航高階指出，華航兩岸航線已自每周180班左右減至約100班，減幅逾四成，防疫升級後會進一步減併。另外，華航已通知新進空服人員延後報到、共有近百人，等於是「錄取不報到」，是自2008年全球金融海嘯以來首例。

長榮航空則表示，目前沒有實施無薪假的計劃，但會密切觀察疫情發展及航班取消狀況，再進一步評估。星宇航空表示一切照常，不緩召新進員工，停飛的澳門運力會轉到新航線。

政府5日宣布，自6日起全中國大陸（含港澳）列二級以上流行地區，居住大陸各省市陸人暫緩入境，也就是陸客全面禁入台灣。民航局則指出，兩岸航線原每周實飛約600班，現已減半，防疫升級後估計多數航班都會被砍掉。

華航除了北京、上海、廣州、深圳還維持一定航班，二、三線城市多停飛或減班，武漢、杭州與南京等暫時停飛。另華航原訂本周一與2月17日要報到的兩批新進，已通知延後報到，是自2008年全球金融海嘯以來首例，加上預計3月16日報到的第三批，共近百人受影響。

因為武漢肺炎疫情升溫，已有航空公司鼓勵員工休無薪假方案，華航表示目前沒有考慮跟進，且疫情結束後，估計各國會搶運原物料，還要補貨，貨運市場看好。華航則透露，2003年雖遇SARS，因疫後貨運超旺，賺了16億多。

長榮航、立榮航預計至2月29日將取消鄭州、上海、成都等532班次，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整，5日宣布暫不實施無薪假。

星宇航空公關長聶國維則指出，公司暫停飛行的澳門航線，已安排飛其他新航點，也不排除辦理包機，對新進員工沒有緩召計畫，一切維持正常，如果疫情嚴重惡化，才會考慮採取某些措施。

8日澳門線暫時停航後，星宇每日只剩檳城兩個來回與峴港一個來回，等於停掉一半航班，不過聶國維表示公司會做最大努力讓一切維持正常，防疫工作也會做到最好。

陸籍航空公司則指出，目前兩岸航線根據實際訂位狀況，每天都在做減併班，中國南方航空瀋陽、長春、哈爾濱與大連航班已經暫停，東方航空包括上海、南京、無錫等都做減併班，國際航空的北京、上海、杭州、重慶等大航點都有根據定位狀況隨時做減併班。

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