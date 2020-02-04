機械業 今年可望正成長

武漢肺炎疫情延燒，台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，疫情是意外黑天鵝，對台灣機械設備出口雖有影響，但美中簽署第一階段協議，去年底企業訂單陸續恢復，機械剛性需求仍在，他樂觀預期今年機械設備出口值及產業均年成長5％～10％。

柯拔希指出，台灣機械業在大陸投資設廠計有300多家，武漢設廠只有兩家，其中一家是在黃岡設廠生產紡織機械，主要供應大陸內需市場。

台灣機械產業鏈及生產基地都以台灣為主，再出口至大陸及全世界市場，短期雖受疫情影響，但台灣機械業原料庫存水位很高，生產不受影響，先觀察後續復工情況。

柯拔希表示，台商及台幹在農曆年前總統大選返台投票，大多都回到台灣，機械公會上班第一天，針對機械業及相關代理商或經銷商發出800多封問卷調查，目前陸續收到業者回函，尚無業者反映需要機械公會協助。

柯拔希指出，去年台灣機械設備出口受貿易戰影響，業者觀望、訂單遞延，對機械業才是最傷。去年是機械業最差的一年，出口值近278億美元、衰退7.6％，其中電子設備機械出口值40多億元，工具機出口值約30億美元。不過他強調，去年底美中談判達成第一階段協議，企業等了一年多後，該下單就下單、暫緩出貨也恢復出貨，企業訂單慢慢恢復，春燕回來了。

柯拔希指出，少子化、高齡化、自動化及智慧化四大趨勢，對機械設備剛性需求不會改變，不管有沒有疫情，機械仍會持續成長，這次爆發疫情只是遞延出口，但讓許多企業加速在大陸以外設第二生產基地；加上去年比較基期低，他樂觀預估今年機械產業出口值及產業仍有機會比去年成長5％～10％。