沒補助賣不動？電動機車元月銷售重挫

斷了政府補助奶水的電動機車，2020年的發展前景如何，業者看法兩極。Gogoro認為，隨地方政府補助辦法公布，最快2月中起買氣就會回籠，仍樂觀今年台灣電動機車銷售將突破20萬輛，再創新高。

油車業者則看衰，認為在政府補助逐步退場趨勢下，2020年電動機車銷售將回歸市場機制，加上今年七期環保燃油機車也納入政策補助範圍，油、電機車競爭起跑點拉近下，嗆「電動機車銷售高峰已在2019年出現！」

面對1月電動機車銷售出現墜崖式崩跌，Gogoro認為只是地方政府補助辦法公布前的短期現象，「1月收到的訂單仍達去年同期七成」，只是多數人暫不交車等補助。Gogoro指出，事實上2月起有更多縣市政府補助辦法公布後，電動機車買氣就明顯回溫，以Gogoro的門市來看，2月日均銷量已較1月大增三成，樂觀業績將會「漸漸美」。

業者指出，今年政府將汰舊換新補助的老舊機車淘汰範圍，擴大至2007年6月以前出廠的四行程機車，為市場增加500萬輛汰換商機活水，是電動機車擴張市占、銷量的大好機會。

此外，武漢肺炎疫情延燒，有電動機車業者樂觀民眾將增加購買機車、騎車的意願，對整體機車市場，包括電動機車推廣都有助益。事實上，2003年SARS爆發期間，台灣的汽機車銷量都有明顯成長。

不過機車市場龍頭光陽執行長柯俊斌則認為，突如其來的武漢疫情對台灣消費面多少有些衝擊，而目前疫情對整體機車市場暫時看不出明顯衝擊，仍需密切觀察。

2020電動機車前景 Gogoro喊突破20萬輛 油車業者嗆高峰已過

斷了政府補助奶水的電動機車，2020年的發展前景如何，業者看法兩極。Gogoro認為，隨地方政府補助辦法公布，最快2月中起買氣就會回籠，仍樂觀今年台灣電動機車銷售將突破20萬輛，再創新高。

油車業者則看衰，認為在政府補助逐步退場趨勢下，2020年電動機車銷售將回歸市場機制，加上今年七期環保燃油機車也納入政策補助範圍，油、電機車競爭起跑點拉近下，嗆「電動機車銷售高峰已在2019年出現！」

面對1月電動機車銷售出現墜崖式崩跌，Gogoro認為只是地方政府補助辦法公布前的短期現象，「1月收到的訂單仍達去年同期七成」，只是多數人暫不交車等補助。Gogoro指出，事實上2月起有更多縣市政府補助辦法公布後，電動機車買氣就明顯回溫，以Gogoro的門市來看，2月日均銷量已較1月大增三成，樂觀業績將會「漸漸美」。

業者指出，今年政府將汰舊換新補助的老舊機車淘汰範圍，擴大至2007年6月以前出廠的四行程機車，為市場增加500萬輛汰換商機活水，是電動機車擴張市占、銷量的大好機會。

此外，武漢肺炎疫情延燒，有電動機車業者樂觀民眾將增加購買機車、騎車的意願，對整體機車市場，包括電動機車推廣都有助益。事實上，2003年SARS爆發期間，台灣的汽機車銷量都有明顯成長。

不過機車市場龍頭光陽執行長柯俊斌則認為，突如其來的武漢疫情對台灣消費面多少有些衝擊，而目前疫情對整體機車市場暫時看不出明顯衝擊，仍需密切觀察。