疫情燒 國籍航空續停飛、減班

國籍航空業者受武漢肺炎疫情衝擊，2月兩岸、港澳與義大利航線，持續有停班、停航狀況。甫開航的星宇航空宣布，8日起暫停澳門航線。長榮航、立榮取消2月兩岸航班532班次；華航、華信除暫停武漢航線至2月底外，兩岸、港澳線航線也進行減併班或換飛小型機因應。

由於1月適逢航空公司農曆春節的營運高峰期，但此次遇到武漢肺炎疫情，預料將影響國際航空業者1、2月營收表現。

因武漢機場關閉，華航的桃園─武漢與華信的松山─武漢航線，取消航班至2月29日。華航在這次春節期間，取消北京、徐州、南京、西安、上海、溫州、青島等20個來回共計40個班次，另在台港線也根據實際訂位狀況減併航班或換小型機飛行。

因義大利將台灣列為禁飛名單，華航羅馬航線被迫暫停，目前外交部仍持續在與義國溝通，希望能撤銷禁令。長榮航原定2月18日首航米蘭，同樣與義大利官方協調中，爭取與越南航線一樣正常飛航。

另為協助滯留義大利旅客返國，華航獲義大利民航局同意，2日CI75台北─羅馬航班空渡飛航，3日CI76羅馬─台北航班載回滯留旅客。

台灣虎航桃園─澳門4日起每天至少飛兩班，台中─澳門與高雄─澳門則自每周7班減為4班，目前暫定減班到2月26日為止。澳門航線同樣受影響的為剛開航的星宇航空，3日宣布，8日起每天三班的桃園─澳門航線暫停，預計至3月29日恢復每天一班，6月1日起全面恢復每日三班往返。

長榮航、立榮因應大陸武漢肺炎疫情，2月1日到2月29日已取消括鄭州、上海、成都等532班次。不過長榮航也指出，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整。

至於一度禁止台灣航空公司入境的越南已經解禁，目前長榮航飛往越南的峴港、胡志明、河內航班都正常飛航。