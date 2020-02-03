斷鏈危機！車廠憂3月恐停產

大陸武漢肺炎疫情擴散，恐將間接造成台灣國產車業者「斷鏈」的危機！由於國產車零件直、間接來自大陸的比率不低，倘若大陸企業年後開工時間推遲，國產車最快一個月後就會面臨缺料停工問題，各車廠紛紛成立應變小組，規畫啟動第二零件供應商機制，計畫從對岸撤回零件模具返台生產。

3日國內汽車製造廠結束農曆年假開工，但為了防範群聚感染，開工儀式、團拜活動通通取消，取而代之的，是採購、製造單位總動員，狂摳零件協力廠，確認2月的復工與供貨狀況。

業者透露，大陸企業年後復工時間推遲至2月10日以後，致電位在大陸的協力廠，多半找不到人，就算打手機找到負責主管也無濟於事；無法確切掌握零件供應的狀況，讓採計畫生產的汽車製造業高度緊張。

車廠指出，汽車製造全球化的時代，加上大陸又是全球最大的汽車生產與消費國，各國、各品牌汽車，都有採用大陸廠商的零件，台灣國產車也不例外。

近年台灣國產車生產規模縮減，與對岸車廠共用零件的比率愈來愈高，一旦大陸二度推遲企業年後開工時間，恐將造成國產車斷鏈、停工的危機。

業者分析，國產車採購自大陸的零件以消耗品、低成本類的為主，短時間內要從台灣或東南亞尋求第二供應商，還有機會；但有為數不少國產車，是採用大陸製造的引擎、變速箱等動力系統，一旦供應斷炊，短時間內要找到替代來源並不容易。

汽車製造全球採購的趨勢下，為壓低成本，車廠逐漸將零件供應來源集中化、單一化，車廠業者坦言，「除重要零件外，基本上不會有第二供應商的規畫」，此外，各車廠奉行「Just in time」的生產策略，庫存水位都壓至最低，國內車廠零件安全庫存量多為一個月，至多1.5個月，一旦大陸協力廠復工時間壓後至2月底，台灣國產車最快3月就會被迫停產。

「汽車有上萬個零件，只要缺一個螺絲帽，就無法生產！」國產車業者表示，就算自製率再高的國產車，對於大陸零件協力廠延後開工狀況都很緊張；各家車廠坦言，年後首要工作，就是與大陸協力廠保持聯繫，及時掌握供應狀況，並建立隨時應變的能力。

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