「政商御廚」法樂琪主廚張振民驚傳離世

台灣餐飲業又少了一位名廚！因跌倒造成顱內出血，有「企業家御廚」、「政商御廚」封號的〈法樂琪〉法式餐廳主廚Jimmy張振民，今（2/2)日驚傳過世，除餐飲同業震驚，不少企業聞人亦同感哀到悼且不捨。

40年次的Jimmy張振民，是台灣法菜廚藝界發跡最早，事業作得最成功的台籍名廚。在台北來來大飯店(今台北喜來登飯店)的〈安東廳〉任主廚時，當時的飯店主人蔡辰男將他送去了日本習藝深造，返國後憑著其精湛廚藝，讓來來〈安東廳〉得與以亞都大飯店〈1930巴黎廳〉、〈諾曼地〉法式餐廳等餐廳齊名，成為早年台北最夯的法菜餐廳。

在來來飯店期間，Jimmy張振民一路升上飯店西餐行政主廚，過去在國際級觀光飯店台籍主廚要幹上西餐行政主廚難如登天，Jimmy張振民的此一資歷也是輝煌。除此，Jimmy張振民也是台灣「白帽會」第一任會長，對推廣法菜與拉拔新人投入甚多。

1993年，Jimmy在中信金控董座辜濂松、東元集團會長黃茂雄、新壽董事長吳東進、麗嬰房集團董事長林泰生，及台工銀董事長駱錦明等10多位企業家支持下創業，在天母忠誠路開設〈法樂琪〉法式料理餐廳。當年，天母最有名的餐廳為〈雍雅坊〉，Jimmy張振民曾親口告訴記者，為了在市場建立知名度，他師法前身為麗晶酒店牛排館的沙拉吧，將之與法式料理結合，另一方面在訂訂價策略上則「咬著雍雅坊」的價格，以少5%訂價創造「超值」形眾。

憑著檯面上重量級企業家捧場支持，加上廚功精湛，以及精準行銷策略，〈法樂琪〉不僅成功發展連鎖，Jimmy更常受邀到企業家的家中外燴，前總統李登輝與陳水扁，也都是〈法樂琪〉的座上賓，並常前往光顧消費，使得Jimmy張振民因此得到了「企業家御廚」與「政商御廚」的封號。

Jimmy張振民擁有日本料理師執照，他曾說，自己的料理法菜風格屬「和風法菜」，所以〈法樂琪〉從不說自己是「法菜餐廳」，而定位為「法式料理餐廳」。

Jimmy作菜手路很雅緻，早年更偏愛用白色骨瓷餐具呈盤，不似時下新銳廚師將菜色弄得花 招展。Jimmy很早即洞悉多數國人吃西餐「重視廚材勝於廚藝」的飲食習慣，所以每至歐洲白松露或白蘆筍產季，他總是「搶頭香」領先同業引進，這招，也為〈法樂琪〉知名度不斷提高。

全盛時期，〈法樂琪〉在全台同時共有6家連鎖門市據點，除了獨立街邊店外，〈法樂琪〉亦揮軍百貨賣場開店，台北市、新北市板橋與台中，都有〈法樂琪〉。直到2014年台中分店爆發「骨粉熬湯」事件，加上「人生下半場想做點自己想做的事」，Jimmy張決定陸續將各店結束營業，回到〈法樂琪〉發跡、崛起的天母，把位在天母傑仕堡樓下的〈法樂琪〉老店重新裝潢升級為以Fine Dining為定位的法式料理餐廳。

Jimmy張振民身子一向硬朗，同業也從未聽說他有那裡不舒服，近年享受半退休生活，同時演講、授課，赴海外交流，所以他忽然離世，讓業界震驚。