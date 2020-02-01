疫情加劇紡織業上瘦下肥

武漢肺炎疫情影響市場對紡纖上下游產品及原料的需求，市場對聚酯、加工絲、尼龍的價格持續看跌，遠東新、新纖、力麗等廠商對2020年的產業環境景氣看法，轉趨保守。主要生產線在越南、印尼等東南亞地區的國內成衣代工廠儒鴻、聚陽及廣越則表示，目前產線都按訂單正常出貨，不受影響。

受疫情衝擊，2020年紡織產業上瘦下肥趨勢恐將更加明顯，上中游原料廠的營運恐輸下游成衣代工。

中國大陸有生產線的遠東新、新纖，在開工日延期，下游客戶需求放緩下，預期第一季的營運衰退幾已成定局。聚酯、尼龍價跌，且外銷市場不振，力麗集團的力麗、力鵬，上半年的營運肯定被疫情拖累。

紡纖業者指出，2020年大陸及美國化纖產能原本就會增加10％左右，紡纖原料EG、PTA、CPL價格受到產能增加影響，市場預期將「易跌難漲」；國內上中游聚酯、加工絲及尼龍，產品價格，則將受疫情影響及需求減弱，預期上半年將呈現下跌趨勢，在不確定因素增加下，2020年國內紡纖廠的營運將更加保守。

2019年營運處於正成長的成衣代工廠，儒鴻生產基地主要在越南、柬埔寨、泰國、賴索托、印尼；聚陽產線集中在柬埔寨廠、印尼廠、菲律賓廠、越南廠；廣越的產能也集中在越南。今年的營運幾乎不受疫情影響。

儒鴻越南、印尼廠生產線還在擴增；儒鴻指出，在中美貿戰後，品牌客戶下單趨勢走向集中採購，下單趨勢轉向東南亞，這些都有助儒鴻今年的業績成長動能。

市場預期，在前二大客戶下單量的增加，儒鴻第一季的營運就會出現成長。

雖然目前產能4％在中國大陸，不過聚陽指出，早在疫情發生時就已準備，產能占比少且有分散的計畫；加上訂單量成長、新客戶增加，全年整體營運預期還是處於正成長。

羽絨衣廠廣越指出，2020年訂單量無虞，營運仍將維持在成長軌道，預期第二、三季營運將衝年度高峰。