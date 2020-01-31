遠航遭撤照 勞動部3招保障900員工權益

遠東航空公司今（31）日遭交通部民航局依法撤照，確認無法復飛。對此，勞動部表示，今日立即啟動專案就業輔導、協助離職資遣員工請領失業給付、依法啟動墊償機制及限制實際負責人出境等，以確保遠航員工相關權益。

勞動部次長林明裕表示，勞動部將盡全力保障遠航總計900多名員工的權益，也將協調華航、長榮進行就業媒合。

勞動部說明，遠航公司目前積欠員工去年12月薪資，交通部民航局今日又宣布對其撤照、未同意其復飛，因此，勞動部表示，遠航公司除應盡速依法給付所積欠員工薪資外，更應讓員工明確了解其後續對員工權益的規畫；如欲大量解僱勞工，則應依《大量解僱勞工保護法》規定，在60天之前，向當地勞政主管機關提報大量解僱計畫書，並進行勞資協商，且必須讓員工明確知悉公司保障員工權益的具體作法。

為保障遠航員工之工作權，勞動部已責請勞動力發展署為遠航公司有意轉職員工以專案方式協助就業轉置，同時，經勞動部主動聯繫，已有本國籍航空公司及桃園航勤公司願意提供相關職缺，歡迎遠航員工參與甄選，勞動部並將視員工需要派員入廠，提供失業給付之申請與勞動債權確保等協助。

勞動部強調，遠航公司目前應最優先償還所欠員工薪資。後續如發生歇業情事，勞動部將依法啟動積欠工資墊償，以保障勞工權益。另，該公司負責人已於去（108）年12月，經臺北地檢署依涉嫌違反《民用航空法》而限制出境、出海及限制住居，勞動部亦啟動對張綱維董事長限制出境之審查機制，並據以函請北市勞動局依據勞動部所召開大量解僱審查委員會之要求，盡速提供「解僱名冊」及「公司積欠員工債權金額」等相關具體事證後，立即對張綱維辦理限制出境相關事宜。