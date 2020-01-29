武漢肺炎殺到電子業？ 投顧：不至斷鏈

武漢肺炎疫情延燒，傳出部分台廠要求台籍幹部如期返回中國工作，代工廠和碩回應，已通知員工自主決定是否展延返回；投顧認為，電子業在中國生產可能受影響，但不至於面臨斷鏈危機。

蘋果新聞網接獲爆料指出，台灣科技大廠包括廣達、和碩、藍天電腦等，都要求員工如期返回中國的工作崗位，部分台籍幹部最快28日就啟程前往中國。

對此，和碩今天發布聲明表示，已通知員工自主決定是否返回派駐地；決定展延返回的員工，可先到台北總部上班。

廣達指出，中國廠區的台幹目前仍按照既定計畫收假，後續是否可以自行決定返回中國工作，目前還沒有相關說明，需等台灣開工後才能進一步討論，至於中國廠區的開工時間也會配合當地政府機關辦理。

藍天電腦在中國的通路事業群百腦匯表示，復工時間將配合當地政府公告，以健康考量為優先，絕不會強制台幹返回中國工作。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪說，武漢附近有很多家工廠，如果疫情嚴重，廠區能否正常上班都是問題，目前主要是恐慌情緒蔓延，其他省分實際受影響程度應該較小。

儲祥生表示，中國大陸過年期間有好幾部賀歲片沒上映，損失高達數百億元，內需的減少比較嚴重，預期中國的國內生產總值（GDP）將會下滑。

針對電子業在中國的營運，儲祥生認為，部分生產可能會受到影響，但不至於面臨斷鏈危機；而且iPhone11銷售高峰落在去年9月至11月，現階段即使有追單，生產面受到的影響應該不大，但需求面受影響程度要看疫情發展而定。

（中央社）