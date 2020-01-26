繼1月罷工後 熊貓外送員醞釀2月再來波大的

熊貓(foodpanda)外送員因不滿公司改變政策、變相扣薪20%，在本月16日大罷工後，日前又醞釀第二波行動，將在2月3日進行，更揚言要把單都轉給其他外送平台。

一名外送員在臉書《靠北熊貓》PO文表示，2月3日要發起「消極合作運動」，並提出8個選項給外送員任意選擇：「不用熊貓包包」、「不穿制服」、「拒絕1公里以上訂單」、「提供客戶其他平台優惠券」、「幫助合作店家轉移其他外送平台」、「不提供上樓服務」、「開啟其他系統平台，提高效率抵銷成本」、「優先派送報酬比熊貓優渥的外送平台」。原PO並表示，將依據公司處理方式，於2月1日決定是否執行。

不少網友看到後稱讚：「對付慣老闆就要這樣」、「讚啦，大家消極起來」、「遠單不跑就對了」、「讓魚總監爽歪歪」、「我建議包圍公司」、「這方法不錯，還顧慮到店家跟客人」，但也有支持熊貓資方的人酸：「不爽就離職啊」、「就不要又是萬人響應一人到場」、「這樣倒楣的還是店家跟客人啊」。

近來熊貓事情不斷，不少網友反應，過年這幾天爆單了卻沒有外送員接單，甚至出現等一個小時之後被取消訂單案例，有外送員表示，錢給太少，沒人願意過年出來跑單，不如去擺攤還賺比較多。

(中時電子報 林毅)