橋頭科招商 鎖定旗艦大廠

路竹科學園區面積近567公頃，年產值不到300億元，攸關高雄產業升級的橋頭科學園區，雖已進入初步招商階段，但預估年產值也只有1,800億元。產業界、房產界期待橋頭科須引進高附加價值或產值高的企業、或旗鑑領導廠商，不要重蹈路竹科的覆轍，才能翻轉高雄產業、提升所得。

業界以「坪效」檢視南台灣三個科學園區和一個楠梓加工區的產值，除了南科，楠梓加工區將路竹科遠遠甩到後面，楠梓加工區產值也跟中央和地方全力開發、水電穩定供應、基礎建設更佳的橋頭科相差無幾，成敗的關鍵因素，就在於進駐廠商，「強棒」真的太重要了。

經濟部加工處長黃文谷表示，包括一和二園區在內的楠梓產業園區，開發面積約100.82公頃，2018年產值達1,794.09億元，2019年前10個月約1,670億元，預估2019全年可達2,000億元左右，貢獻最多的前三名包括日月光、恩智浦、以及華泰電子。

他說，光是日月光與其關係企業福雷電子，產值大約占整個楠梓園區的40％，由於加工處正在進行園區空間改造、並規劃新園區的設立，因此未來5到10年內，還不致受到科學園新設的衝擊，因為廠商基於產銷協調等考量，投資仍將以加工區為優先考量。

目前初步招商、距離楠梓較近的橋頭科學園區，開發面積雖有262.39公頃，年產值約1,800億元，整體產值平均每公頃約6.86億元，只有楠梓加工區19.83億元三分之一，業界對橋頭科的表現憂心忡忡，畢竟路竹科的前車之鑑不遠。

南科投資組科長曾旭廷表示，台南科園區開發面積1,043公頃，2018年產值約7,511.88億元，2019年前10個月約5,725.79億元，路竹科2018全年產值約289.36億元，2019年前10個月約237.95億元。

業界指出，路竹科面積566.98公頃，但年產值卻不到300億元，「簡直比一般工業區還掉漆」，開發面積約南科54.36％，但南科2018年產值拿掉7,000億元之後，剩下的3位數，都還比路竹科多。

引進對的廠商所產生的效益，也出現在和發產業園區，業界說，開發面積136公頃、屬於一般工業區的和發產業園區，原本招商時預計引進的產業，年產值大約介於300到400億元，後來因有了台郡等大咖進駐，光是擁有5G毫米波技術的台郡一家公司，年產值便增加200億元，整個和發產值躍升上看1,000億元。

對此，南科管理局表示，橋頭科學園區除了引進下一世代5G及AI等新興產業之外，未來也會比照台南科學園區，鎖定旗艦大廠招商，目前已有日月光、華宏及志崴等大廠簽訂MOU表達進駐意願，後續將引進更多領導品牌企業，目前初步規劃的年產值為1,800億元，未來應會再提升。