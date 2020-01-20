世貿三館地上權 可望奪三冠王

全台地上權「地王」標售案來了！財政部國產署20日公告世貿三館案招標，署長曾國基表示，台北信義區世貿三館地上權案權利金底價為266.37億元、面積4,856坪，設定年限70年，可望囊括國有地上權歷年來面積最大、權利金最高、每坪單價最貴三冠王的標售紀錄。

世貿三館案預計3月30日決標，壽險、餐飲及旅宿業諮詢熱絡，若搶標激烈，不排除高價脫標。不動產市場專家預期，除非「世貿一館」日後活化釋出，否則世貿三館將是信義計畫區「絕版」地塊，有機會挑戰史上最貴總價、最貴單價「雙地王」，為全案標售掀起「地王」擂台戰。

曾國基指出，世貿三館案為信義計畫區最後一塊大面積國有非公用土地，周邊為台北市府、101大樓、世貿一館等，土地市價就高達532億元，權利金底價約占市價5成，換算約266.37億元。

該案建蔽率50％、容積率560％；地租年息率為4.5％，其中1％隨每年申報地價調整，3.5％按簽約年度地價計算，整體條件和2018年空軍官兵活動中心基地案相同，得標後可自由運用100％容積空間，不留會展場地。

曾國基表示，2019年信義區行政中心地上權案以每坪744萬元，超車空軍官兵活動中心的每坪720萬元。市場人士也預期，「世貿三館」權利金底價距史上最高總價地上權案「台北南山廣場」的得標價268.88億元，僅一步之遙，依檯面下潛在買家備標情形，決標單價有機會超越「信義行政中心」，改寫史上最貴地上權單價紀錄。

據台北市信義計畫地區建築物及土地使用分區管制規定，世貿三館案土地為娛樂設施區，除了不得做為住宅、特種零售業、特種服務業、殮葬服務業等用途外，其他則比照規定辦理。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，該案土地使用分區，可規劃成高級辦公室、百貨商場、旅館，加上標購高價地上權案的投資人大多已安排容積移入，預估未來量體將逾5萬坪，造價百億元起跳，總投資金額超過500億，每年租金收入超過30億元。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，本案權利金底價門檻雖高，但預料大型開發商、壽險業將有機會出線。