台南三井Outlet動工 2022將登場

三井不動產集團來台不到五年即快速在台發展Outlet、飯店與購物中心等事業，且以每二年開一家Outlet為目標；繼三井林口、三井台中港等Outlet在台掀風潮，且一年襲捲117億元業績之後，第三家Outlet位於台南歸仁高鐵站也於20日動工興建，預計2022年登場。

三南奧特萊斯總經理藤野隆史指出，台灣經濟非常穩定，仍具有相當大前景，今年三井不動產除了台南Outlet動工外，還有LaLaport購物商場台中店預計第二季即將動工，未來還會評估高雄等地區。台南Outlet店預計斥資數十億元打造，第一期將引進160個品牌等，二期則累計至220個品牌進駐。

三井不動產長期以「Growing Together」為商業設施事業推動主題，邁入嶄新的2020年，集團持續加速在台灣的商業投資開發案，除了台南Outlet趕在首季動工外，台中港三井Outlet二期亦將於夏季動工，並預計2021年底、2022年底陸續登場。

三井不動產集團目前在台灣已有林口與台中港三井Outlet，其中林口三井Outlet去年業績破67億元，而台中港三井Outlet首年業績如期突破50億元，今年二期動工後、明年底營運有望拉升業績倍數增長；台南Outlet今年首季動工，明年底營運，估計可挹注2022年三井不動產全台Outlet業績有望達250億元。

至於三井旗下LaLaport購物商場，第一家落腳南港店，目前正積極趕工，預估2022年登場，預計將與台中的第二座Lalaport購物商場陸續開幕，屆時全台將有三座Outlet、二座購物商場與二棟飯店等。