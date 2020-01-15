贏在決策速度 吳昕陽：今年營收挑戰817億

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽15日指出，儘管2019年減少兩家百貨商場，但在改裝換新策略下，全年營收首度突破800億元大關、來到807億元。吳昕陽強調，大選後國內外情勢較穩定，今（2020）年「沒有不景氣理由！」將持續改裝計畫，並優化APP功能與服務流程，業績挑戰817億元、年增1.2％。

新光三越去年歷經股東會爭議，吳昕陽自6月接任總經理至今，在董事長吳東興、前任總經理吳昕達原有經營方針下，經營團隊一步一腳印持續努力，創造出歷史新高業績，在大陸更於年底低調開出成都店，在重慶店業績成長30％挹注下，整體海外業績成長，對於零售景氣仍「看好」。

吳昕陽指出，新光三越團隊逆勢創新高業績的關鍵，在於「決策速度」！快速反應的速度「放眼業界沒人能比」。特別是面對超過200萬會員，因應需求在每年透過改裝調整，以平均每年20個樓層改裝，全台200個樓層估計十年翻新一次。

新光三越近年改裝幅度很大，過去5年平均每年改裝20～30個樓層，今年改裝計畫約有22個項目，約上千個櫃位，其中信義店包括A8的4-5樓、A9的4-5樓等，以及南西三館等。

新光三越在會員APP經營上也發展快速，超前解決消費者「痛點」，包括禮券兌換、停車與餐廳訂候位問題等，去年推出手機停車折抵等多項新功能後，整體成長六成，今年會推出手機扣抵點數買春節福袋、分期付款等超過30個功能，只要客人有需要新光三越就會去做。

吳昕陽也延攬前刑事局副局長馬振華擔任新單位「安控單位」安控長，主司公共安全、消防安全、食安、工程安全與勞動安全（職安）等，過去新光三越積極透過改裝提供消費者「美好商品」，爾後努力強化安全商品與安全購物環境。

去年全台百貨最高業績店王仍是台中新光三越，業績高達185億元，其次是台南西門店140億元，台北信義新天地四店總業績已突破230億元，成長3.5％，南西店成長則近8％。去年中，吳昕陽即宣布台中要開兩店，目前尚有不少個案評估中。