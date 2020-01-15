成本、供給支撐 EG震盪墊高 三雄加分

Platts報導，伴隨成本乙烯價格彈升，每噸價格重回800美元，加上現貨市場供給仍處偏緊支撐，EG行情震盪墊高，最新現貨報價上漲逾6％。EG三雄南亞(1303)、東聯(1710)及中纖(1718)業績加分。

不過，PTA因大陸恆力石化進行第四套、年產250萬噸PTA試產，報價小跌0.34％；PX也走軟逾3％。台化（1326）營運及東聯轉投資壓力未除。

南亞台美EG年產逾200萬噸；德州年產82.8萬噸EG新廠預計4月完工，6月底正式投產，擴大搶進中南美市場。東聯EG兩岸年產約86萬噸；中纖目前EG一、二、三廠年總產能達35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計51萬噸。

乙烯因馬來西亞樂天化學泰坦控股開工率降至85％，報價勁揚7.33％，重登800美元整數關卡；EG在成本支撐及大陸華海庫存降至35萬噸，印度聚酯需求加溫，烘托報價墊高。

分析師表示，EG在產能擴張大周期背景下，近期價格明顯上漲原因有三；除油價等成本端抬升EG跟隨上漲，新裝置投產利空逐步兌現，港口絕對庫存偏低下，1月前半月到港量不高，EG有去庫預期，加上中東是大陸EG最大進口地區，近期地緣衝突，引發市場擔心EG供應進一步收縮。

南亞認為，今年大陸恆力石化、浙江石化、古雷等都有EG新產開出規劃，全球EG新產達679萬噸，遠高於需求增加108萬噸，後續下游聚酯新產是否順利開出，進一步去化成為追蹤焦點。

台化副董洪福源指出，去年WTI(西德州原油)上漲34.5％，輕油上游22％，台化產品下跌2.9～21.1％，PX與輕油價差不到250美，與混合二甲苯更不到80美元，靜待農曆年後需求加溫，支撐價格推進。