台化祭三招 抗RCEP簽署危機

台塑集團台化暮年會14日登場，台化副董洪福源表示，今年大環境嚴峻不容忽視，尤其是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）即將簽署，台灣大概會變成「貿易圈孤兒」，台化將祭出三招因應，包括推動「騰籠換鳥」計畫，提升高值化產品比重，以及全員AI、貫徹工安維護；若整體產銷順利，今年營運應可力保去年水準。

台化目前聚碳酸樹脂（PC）高值化比重約24％，目標2035年提高至五成，洪福源表示，「這是簽署RCEP後，我們唯一的生存道路」；至於台化主力工廠芳香烴三場（ARO-3）目前產能恢復約八成，2月底100％運作貢獻。

洪福源表示，台化2019年營收3,246億元，約為2018年的80％，可是去年獲利卻比2018年衰退38％，如果沒有ARO-3工安，EPS可能多一點、年終獎金就可多發，新的一年安全問題將是重中之重。

據悉，台化去年芳香烴三場事故影響獲利約50億元，對照股本586.12億元，每股獲利減少0.85元。目前台化重要產品苯、PX價差已回到正常，SM年後也有機會上來，其中，PTA因為新增產能較多，銷售價格比較辛苦。

展望今年，洪福源認為，大環境挑戰依舊嚴峻，2020碰到美中貿易摩擦持續存在，只是略微好一點，不過像去年這麼擔心貿易戰，大陸同業新影響力將出來，包括恆力石化、汶萊石化與浙江石化，預料今年上述三大石化廠一旦投產順暢，對市場影響力就更大。

此外，RCEP可能在今年11月簽署，「台灣大概會變成貿易圈孤兒」。

因應大環境嚴峻挑戰，台化除提高高值化產品比重，推動兩岸複合材廠建置，強化收益結構；現階段推動AI有兩大任務，包括製程管裡與製程穩定；還有力保工安安全，才能有漂亮成績。