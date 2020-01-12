台中大慶市地重劃區 未演先轟動

總統大選過後，台中市第14期美和庄公辦市地重劃區、土地總面積404.39公頃，預定2020年5、6月開始辦理交地；緊接著，第13期大慶公辦市地重劃區、總面積229.57公頃，台中市地政局預定2020年底公告土地分配，最快2021年中開始辦理交地作業。因第13期重劃區擁有「雙軌交通網」及比鄰台中市八期重劃區的地位優勢，已未演先轟動。

台中市第13期「大慶市地重劃區」，位於南區、南屯區等二個行政轄區，包括南屯區的豐安、豐樂、鎮南、楓樹、楓興段及南區半平厝、樹子腳及番婆段等八個地段部分土地，總面積約229.57公頃。

開發範圍，東臨西川一路，西與環中路為界，南迄建國北路，北至文心南七路、向心南路、永順路等路段。尤其，捷運綠線2020年底通車，路線行經該重劃區，加上台中都會區鐵路高架捷運化路網，讓當地對外交通更為便利。

台中市第13期重劃區景觀最大特色，就是景觀橋很多。換言之，當地融合在地文化特色，兼顧結構安全，創新設計八座景觀橋，包括玉音橋、遶境橋、舞蝶橋、禾豐橋、人本橋、西川橋、崇倫橋及楓林橋，再搭配當地生態景觀及生態渠道，形成當地自然景觀風光。

台中市地政局表示，第13期重劃區土地分配的地主逾2,300人，當地土地使用分區，分別住一、住一之一，及住一之三，區內最著名的公共設施，就是大公園；亦即，麻（米茲）埔遺址，也是當地景觀的亮點。

台中市第13期重劃區的「住一」、「住一之一」及「住一之三」等三種用地，建蔽率最高均為50％，基準容積率均為140％，但若加上獎勵容積後的上限容積率，住一為210％，住一之一及住一之三，均為250％。

至於最小基地面積規定，台中市第13期重劃區住一及住一之一用地的最小基地面積，均為140平方公尺，住一之三用地的最小基地面積800平方公尺。至於在建築型態上，住一建築物則以獨戶或雙併為主；住一之一及住一之三的建築型態，並無限制。

台中市地政局強調，第13期重劃區住一的建物，禁止作為非住宅使用，但得作為幼稚園及托兒所等場所使用；而住一之一建物，不得作為工業、大型商場（樓地板面積大於1,000平方公尺）、大型飲食店（樓地板面積大於500平方公尺），及斂葬服務業（含辦公室）使用。