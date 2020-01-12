前瞻一周：下周國內外財經焦點
國內財經焦點
1／13（一）
- 台灣運彩投注站表揚大會
- 國庫署記者會
- 大江購物中心年終記者會
- 遠東70青農市集
1／14（二）
- 億光尾牙
- 上銀集團尾牙
- 台塑集團自1/14、15、16，台塑化、台化及南亞尾牙
1／15（三）
- 央行公布2019年12月銀行人民幣業務統計
- 台彩農曆年前台彩加碼記者會
- 技嘉、新金寶、瑞軒尾牙
- 新光三越吳昕陽年終記者會
- 嘉鴻遊艇集團舉辦新品發表會
1／16（四）
- 勞動部公布無薪假通報數據
- 國產署記者會
- 宏碁、仁寶尾牙
- 遠百年終記者會
- 聲寶集團旺年會
- 三圓建設Diamond Towers上樑典禮
1／17（五）
- 瑞銀主辦 2020年台北當代藝術博覽會
- 和碩、茂林尾牙
- 京城建設「逸文苑」建案邀請國際大師鄭鴻展，用微縮模型述說故事
- sogo年終福袋
1／18（六）
- 威潤、德微尾牙
- 昇恆昌年度公益
1／19（日）
- 遠百信義A13正式開幕
國際財經焦點
1／13（一）
- 英國11月國內生產毛額（GDP）、工業生產、貿易差額
- 義大利11月零售銷售、工業訂單
1／14（二）
- 美國12月消費者物價指數（CPI）
- 日本11月經常帳
1／15（三）
- 美國1月帝國州製造業指數，12月生產者物價指數（PPI）、EIA上周原油庫存
- 英國12月CPI、PPI、零售物價指數
- 歐盟11月工業生產、貿易差額
- 德國2019年GDP
- 法國12月CPI
- 西班牙12月CPI
- 韓國12月進出口、失業率
- 日本12月機械訂單
1／16（四）
- 美國1月費城Fed製造業指數、NAHB房市指數，12月零售銷售、進出口物價，上周初領失業救濟金人數，11月企業庫存
- 日本12月PPI
- 德國12月CPI
1／17（五）
- 美國1月密大消費者信心指數，12月房屋開工、營建許可執照、工業生產
- 英國12月零售銷售
- 歐盟12月CPI，11月經常帳
- 義大利12月CPI，11月經常帳
- 澳洲12月新屋銷售
- 韓國央行利率決議
陸港澳焦點
1／13（一）
- 大陸國務院副總理劉鶴傳啟程赴美
1／15（三）
- 美國總統川普稱中美擬在華盛頓簽署首階段貿易協議
- 「區塊鏈與數位金融高峰論壇」在北京舉辦
- 「中國新世代科技峰會」在深圳舉辦
1／17（五）
- 香港與澳洲簽署的「自由貿易協定」和「投資協定」正式生效
台股一周焦點
1／13（一）
- 法說會｜光群雷
- 減資股買賣｜華義、凱柏
- 興櫃買賣｜長榮鋼
1／14（二）
- 法說會｜力成、超豐
1／15（三）
- 股東臨時會｜大宇
- 除權｜保瑞
- 法說會｜南港
1／16（四）
- 法說會｜台積電
- 海外說明會｜台微體、神隆、合一
1／17（五）
- 股東臨時會｜ 南仁湖
減資股買賣 ｜上揚