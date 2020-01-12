前瞻一周：下周國內外財經焦點

工商時報 數位編輯
圖／Unsplash

國內財經焦點

1／13（一）

  • 台灣運彩投注站表揚大會
  • 國庫署記者會
  • 大江購物中心年終記者會
  • 遠東70青農市集

1／14（二）

  • 億光尾牙
  • 上銀集團尾牙
  • 台塑集團自1/14、15、16，台塑化、台化及南亞尾牙

1／15（三）

  • 央行公布2019年12月銀行人民幣業務統計
  • 台彩農曆年前台彩加碼記者會
  • 技嘉、新金寶、瑞軒尾牙
  • 新光三越吳昕陽年終記者會
  • 嘉鴻遊艇集團舉辦新品發表會

1／16（四）

  • 勞動部公布無薪假通報數據
  • 國產署記者會
  • 宏碁、仁寶尾牙
  • 遠百年終記者會
  • 聲寶集團旺年會
  • 三圓建設Diamond Towers上樑典禮

1／17（五）

  • 瑞銀主辦 2020年台北當代藝術博覽會
  • 和碩、茂林尾牙
  • 京城建設「逸文苑」建案邀請國際大師鄭鴻展，用微縮模型述說故事
  • sogo年終福袋

1／18（六）

  • 威潤、德微尾牙
  • 昇恆昌年度公益

1／19（日）

  • 遠百信義A13正式開幕

國際財經焦點

1／13（一）

  • 英國11月國內生產毛額（GDP）、工業生產、貿易差額
  • 義大利11月零售銷售、工業訂單

1／14（二）

  • 美國12月消費者物價指數（CPI）
  • 日本11月經常帳

1／15（三）

  • 美國1月帝國州製造業指數，12月生產者物價指數（PPI）、EIA上周原油庫存
  • 英國12月CPI、PPI、零售物價指數
  • 歐盟11月工業生產、貿易差額
  • 德國2019年GDP
  • 法國12月CPI
  • 西班牙12月CPI
  • 韓國12月進出口、失業率
  • 日本12月機械訂單

1／16（四）

  • 美國1月費城Fed製造業指數、NAHB房市指數，12月零售銷售、進出口物價，上周初領失業救濟金人數，11月企業庫存
  • 日本12月PPI
  • 德國12月CPI

1／17（五）

  • 美國1月密大消費者信心指數，12月房屋開工、營建許可執照、工業生產
  • 英國12月零售銷售
  • 歐盟12月CPI，11月經常帳
  • 義大利12月CPI，11月經常帳
  • 澳洲12月新屋銷售
  • 韓國央行利率決議

陸港澳焦點

1／13（一）

  • 大陸國務院副總理劉鶴傳啟程赴美

1／15（三）

  • 美國總統川普稱中美擬在華盛頓簽署首階段貿易協議
  • 「區塊鏈與數位金融高峰論壇」在北京舉辦
  • 「中國新世代科技峰會」在深圳舉辦

1／17（五）

  • 香港與澳洲簽署的「自由貿易協定」和「投資協定」正式生效

台股一周焦點

1／13（一）

  • 法說會｜光群雷
  • 減資股買賣｜華義、凱柏
  • 興櫃買賣｜長榮鋼

1／14（二）

  • 法說會｜力成、超豐

1／15（三）

  • 股東臨時會｜大宇
  • 除權｜保瑞
  • 法說會｜南港

1／16（四）

  • 法說會｜台積電
  • 海外說明會｜台微體、神隆、合一

1／17（五）

  • 股東臨時會｜ 南仁湖
    減資股買賣 ｜上揚
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