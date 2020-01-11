潘思亮：應定位為主流產業

「觀光產業應定位為旗艦主流產業」，大選結束，晶華國際酒店集團董事長潘思亮提供政府制定觀光產業發展政策這樣的建言。潘思亮認為，要達到「觀光立國」目的與目標，政府應重新「定義」與「定位」觀光產業，再據此擬訂政策與產業配套措施。

潘思亮指出，台灣出國旅遊人數比外人來台觀光的人多，國人赴海外旅遊花的錢與外來來台觀光度假花的錢多，都是「逆差」。他建議，若要「觀光立國」，就應比照半導體或科技產業發展史，將觀光產業視為國家經濟重要發展的旗艦主流產業，並予政府輔導與扶植，建構更健全、健康的上中下游產業鏈，進而帶動產業創新，創造國際競爭力。

「台灣半導體產業產值在全球領先，皆源於政府將之定位為重點主流產業」，潘思亮說，科學園區、軟體園區、海外專業菁英人才返台，都源於政府是否將產業視為重點發展主流產業。政府推動振興觀光產業若能比照半導體產業，才能造就出「觀光產業台積電」。

潘思亮強調，當觀光產業被定位為國家主流發展產業時，才能帶動更多頂尖學府投入設立觀光產業相關科系，引進國際一流師資，為台灣培養更多觀光專業人才。

政府推動「觀光立國」與「觀光主流化」，潘思亮建議可師法日本將之視為「國策」，以更務實作法協助業者解決問題，促進台灣觀光產業的永續發展。

潘思亮表示，台灣觀光產業現階段面臨最嚴重的挑戰是「人的問題」，基層缺人力、高階缺人才，「每3個工作職缺，只能找到1個人來做」，問題非常嚴重。潘思亮因此建議政府比照日本，鬆綁各項法規限制俾利商業發展，尤其是開放外籍人士來台從事觀光旅遊服務業。

日人為解決少子化、高齡化的人力短缺問題，放寬簽證讓企業引進外籍勞工，並讓在籍學生可以實習名義留在日本工作。潘思亮表示，日本從事觀光旅遊相關產業的人口，有四分之一是外籍人士，這是日本觀光產業國際化很重要的基礎。

延伸閱讀

專題》解析2020總統、立委大選

專題》台灣人不婚不生大危機