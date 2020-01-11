中美和緩 但仍有三大黑天鵝壟罩工具機業

中美貿易談判達成第一階段協議，雙方預計下周三(15日)在美國簽約，機械及工具機業預期，中美貿易戰和緩，全球5G將商轉而帶動相關業者設備需求，第二季生產基地發酵，2020年機械設備及工具機出口值都會優於2019年。業者擔憂，今年仍有中東緊張情勢、英國脫歐及全球各國加速發展電動車等黑天鵝壟罩。

業者指出，大陸5G率先商轉，大陸5G基地台、5G手機及零組件等相關行業廠商，早在去年第四季就開始採購設備，使得去年12月不論是機械設備或工具機出口值都優於去年11月。

依據台灣機械工業公會改採德國認列機械設備出口值計算方式，彙總統計資料顯示，2019年2019年台灣機械設備出口值278億美元，與修正後2018年出口值3百億美元相比，減少7.6％；以新台幣計價8,601億元，比2018年衰退5.7％。其中2019年工具機出口值30.64億美元、年減16.2％。

台灣機械工業公會理事長柯拔希預估，只要美國與伊朗對峙情勢不再升高，2020年台灣機械設備出口值、產業產值可比2019年成長5％～10％。工具機業者普遍預期，今年第二季台灣工具機產業景氣觸底，最慢今年下半年景氣復甦，全年出口值有機會比去年成長10％。又以程泰集團董事長楊德華看法最樂觀，預期台灣工具機產業景氣可提前至今年第一季末好轉。

業者表示，中美貿易戰雖有和緩跡象，企業從大陸外移至越南等東南亞或印度設第二生產基地，前年下半年至去年陸續購地建廠，最快今年中就會開始添購自動化設備，加上全球5G將全面商轉，也需要採購設備，這都是今年機械及工具機業利多。

然而，英國國會計畫元月底完成脫歐，最近美國與伊朗對峙情勢升高，都會壓抑今年歐洲景氣復甦，尤其美國與伊朗交惡而升高中東緊張情勢，進而推升國際油價上漲，將加速全球各國推動汽柴油等內燃機車輛轉型發展純電動車腳步，汽車產業是台灣機械設備及工具機出口最大客戶，台灣機械及工具機業者主要供應設備給汽車零組件TIEA2或TIER3廠商居多，只有少數廠商打入汽車廠及TIER1汽車零組件廠，內燃機引擎相關設備佔台灣機械及工具機業出貨給汽車產業比重達三成，一旦內燃機引擎走入歷史，恐會影響台灣機械及工具機出口及生計，業者必須及早因應。

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