台塑四寶去年獲利 五年新低

中美貿易衝突、塑化產品報價重挫，台塑四寶去年第四季本業獲利季減10％，加上沒有現金股息貢獻，Q4稅後淨利季減64.4％。惟南亞因EG單季擺脫虧損、電子材料受惠5G需求，本業表現反倒季增73.8％；另台塑化因油價攀揚、航運低硫效益加持，拿下四寶單季獲利冠軍。

台塑四寶108年合計獲利1,271.62億元，年減近四成，創近五年新低！其中，台塑EPS達5.86元居四寶之冠，台化、台塑化各為5.14元、3.86元，南亞則因EG事業全年度呈現虧損，以2.91元居末。

此外，台塑四寶年終獎金發放4.94個月本薪，惟總裁王文淵考量員工努力，也期盼集團上下全力支持AI應用，表態加碼2萬元紅包。

展望後市，台塑四寶表示，美中貿易戰趨緩，有助塑化市況回穩加溫，但新產開出、經濟變數仍多，營運不容樂觀看待，需有長期抗戰準備。近期塑化報價回穩、庫存低檔，預期農曆年後需求有望加溫，台塑、台化及台塑化評估首季營收有望增長，南亞則因塑膠加工年假影響較大，營收保守看待。

對於油價走勢，台塑化認為，第一季將在每桶65～68美元區間，二、三季將拉回，第四季再回溫，推估布蘭特原油全年約每桶60～65美元。台塑化將盡力掌握低硫燃料油行情發展，伺機提高產銷，爭取較佳收益結構。

台塑董事長林健男表示，美中貿易協議將在月中簽署，全球5G、AI等創新帶動新需求，國際機構多認為今年會比去年好。有利因子包括全球對金融政策趨向寬鬆，且第二、三季為亞洲輕油裂解歲修旺季，只是不確定因素仍在，營運審慎因應。

林健男說，經調查約84％客戶對首季抱持樂觀態度。台塑第一季因有歲修，開工率維持89％，加上有部分報價開始回溫，農曆年後市況有望反彈，營收由先前下滑看法調整為正向增長。

南亞董事長吳嘉昭指出，今年石化事業挑戰仍大，其中大陸EG進口量恐因自給率提升而縮減兩成。所幸營收占比45％的電子材料（不含南科）因高階需求活絡，獲利貢獻比約達49％的表現有望延續，增添營運利基。

台化副董洪福源認為，目前已有接到農曆年後訂單，顯示年後復甦可期待，且美中貿易朝正向發展，亞洲部分石化新產投產進度不如預期，也有助石化產業回溫。即使今年營運嚴峻，但也不是沒有機會，將擴大差異化，往新利基應用發展。