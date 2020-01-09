環狀線加持 比漾、環球購物中心業績看俏

看好「軌道經濟」持續發燒，冠德集團零售金雞母Global Mall環球購物中心去年針對板橋、南港車站店與中和店積極進行改裝，帶動注營收成長5.5％，2020上看6％成長；另東家集團比漾廣場亦因大幅改裝挹注去年業績增長6.6％，看好捷運環狀線即將通車，加上影城與新型態餐飲助攻，今年業績有望挑戰21億，年增9％。

環球購物中心執行副總石傳捷指出，環球全台七店有五家店位於車站，包括捷運站與台鐵、高鐵等三鐵共構站，從去年業績表現可看出軌道經濟持續發威，尤其板橋站與中和店隨環狀線即將通車，預估將帶來5-10％人流成長。

石傳捷指出，今年沒有展店計畫，去年改裝超過150店家，多數以餐飲為主，中和店、板橋店計80家超過一半，改裝效益持續，預期全年業績可望成長6％，。此外，他指出去年各家周年慶業績反應出化妝品不好但居家好，而環球正好專攻居家與餐飲而相對整體業績提升。

東家集團旗下永和比漾廣場（Beyond Plaza)在去年改裝導入喜樂時代影城與新型態餐酒吧，挹注業績達19.3億、年增6.6％，比漾總經理周寶文指出，2020年影城持續帶客，以及包括莫凡彼旗下小鐵鍋餐酒吧與勝博殿餐酒店均將在本月開幕，新增「深夜食堂」顧客，有助全年業績挑戰21億，年增近9％。

周寶文強調，影城與新餐飲導入吸引不少年輕家庭客進場，以去年來客數達360萬年增高達12％可看出區域生活經濟愈發分眾，成為區域百貨新商機。值得一提的是東家集團資產題材亦相當豐富，包括捷運萬大線上永和國小站與淡水線捷運竹圍站等均有建案即將推出，而比漾廣場也鄰近即將通車的環狀線與萬大線，未來成長空間仍大。