柯拔希：樂觀今年機械出口成長5％～10％

大陸5G開通，帶旺去年12月及全年台灣機械設備出口衰退幅度縮減，台灣機械工業公會理事長柯拔希樂觀預期，中美貿易戰和緩，剛性需求及第二生產基地效益發酵，今年台灣機械出口值及產業均年成長5％～10％。不過中東地區緊張情勢升溫，業者擔憂將是今年景氣黑天鵝。

財政部統計處去年九月逕自刪除航太設備加工列入機械設備出口值不成文慣例，台灣機械工業公會為此大表不滿，認為資料失真，改採德國認列機械設備出口值計算方式。機械公會9日公布去年12月台灣機械設備出口值25億美元，年減5％；囿於新台幣兌美元匯率升值，以新台幣計價772億元，年減7％。

2019年機械設備出口值278億美元，與修正後2018年出口值3百億美元相比衰退7.6％，以新台幣計價8,601億衰退5.7％，優於工研院原先預估年減9％。

據指出，大陸5G率先開通，大陸5G基地台、智慧手機及零組件等相關業者，去年第四季開始採購5G相關設備，台灣不少電子機械設備廠商都受益。依機械公會彙總統計，2019年電子機械設備出口值40億美元、年減2.6％，表現優於工具機出口30.64億美元、年減16.2％。

機械公會理事長柯拔希指出，中美貿易戰和緩，讓原本投資觀望的企業，開始恢復出貨及下單，企業對設備剛性需求仍在，加上世界工廠轉移第二生產基地效益開始發酵，業者不可能不買設備，雖然最近美國與伊朗爆發衝突但未擴大，主因是美國今年將進行總統大選，美國不可能向中國大陸貿易開戰，又與伊朗打戰，除非美伊衝突擴大，否則今年台灣機械設備出口值、產值均有望比去年成長5％～10％。