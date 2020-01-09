台商回流是真的？謝金河：數字會說話

這幾個月，政治人物都在爭議台商到底有沒有回來，財信傳媒董事長謝金河表示，從台灣的商用不動產交易和商辦租賃狀況，就可得知一二。

謝金河在臉書發文，引述CBRE世邦魏理仕公布數據表示，2019年台北辦公室市場淨去化量表現亮眼，A辦空置率降至5.05%，創下18年新低，且每坪租金推升至2790元，年成長3.15%，其中以台北101及南山廣場為主的信義商圈A辦平均租金拉升至3466元，寫下10年新高。A辦租金水漲船高，也讓B級商辦空置率下降至3.36%的史上最低，平均每坪租金也推升至1788元。

謝金河表示，過去30年，台北商辦租金年年下滑，101大樓一度跌到每坪3000元左右，幾乎是香港國金中心的十分之一，空置率更是屢創新高，去年可說是一個重要的扭轉點。這其中大部分的需求來自辦公室的搬遷，有54%是從B級辦公大樓搬到A辦，企業努力彰顯高端的品牌形象。租賃市場已轉化為房東市場，2020年的租金可望穩健成長。

此外，2019年不動產總交易的金額達3802億元，年增45%，其中工業地產成交782.4億元，年增6%，台商回流、強勁的自用需求，推升了工業地產交易，北北桃三都工業地產漲幅高於全台平均，過去5年平均上漲30%，工業區土地已連續5年上漲。世邦魏理仕稱商用不動產交易金額995億元，土地交易金額2807億元，創下CBRE從2003年開始有紀錄以來的歷史最高。而這幾個月政治人物都在爭議台商到底有沒有回來？謝金河說，從商業不動產及工業地產交易創天量，已經很清楚看到這個脈動。

文章來源：謝金河臉書

（中時電子報 徐慈薇）

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