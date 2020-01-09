台灣馬自達提前預售！掀背小馬Mazda2來了

馬自達（Mazda）掀背小車Mazda2推出新改款，台灣馬自達汽車導入旗艦型與旗艦安全型兩款車型，除外觀與內裝進化，並大幅提升靜肅性表現與主動性安全，正式售價自74.9萬元起，於即日起展開接單，預計於今年4月開始交車。

台灣馬自達指出，新Mazda2車頭設計導入更富運動氣息的黑色網狀水箱護罩，輔以全新設計的LED頭燈組，搭配全新16吋輪圈造型；全新藍黑雙色內裝進一步詮釋優雅質感。

配備上，新Mazda2新增定速巡航系統與全面標配雨滴感應式雨刷及光感應自動頭燈；MAZDA CONNECT則增加智慧型手機連結功能，提供車主更加便利直覺的使用者體驗；座椅設計上援引MAZDA全新世代SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE車輛結構技術的概念，將座椅骨架重新設計並升級高密度泡綿，創造出更優異的背部與腿部支撐性，避免人體乘坐時骨盆向後傾斜，使背部可以保持自然的S型，提升長時間乘坐的舒適性表現。

新Mazda2在車室寧靜度方面同步精進，除了加厚車內頂篷內襯，特別於後輪拱增添隔音棉、後行李廂上方增添隔音膠條搭配全新開發的輪胎，在降低風切聲的同時，也能減少震動與噪音傳入車內的幅度。安全配備層面除原有主被動安全配備外，增添前行煞車輔助系統（SCBS-F）、車道偏移警示系統（LDWS）。

新Mazda2搭載1.5升SKYACTIV-G引擎，透過調整活塞形狀，搭配低抗阻活塞連桿、活塞環與曲軸油封，輔以全新噴油嘴與冷卻水控制閥，讓最大馬力輸出提升到116匹，扭力達15.1公斤米，搭配SKYACTIV-DRIVE六速手自排變速箱，讓加速過程更為線性與舒適，並擁有平均每公升17.9公里的優異油耗表現。

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