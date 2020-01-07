低利續命 6都拍賣移轉年減4.3％

根據六都地政局最新公布資料統計，2019年六都拍賣移轉棟數為3,778棟、年減4.3％，除台北、台中增加外，其餘都會區減少約一成。對比買賣移轉棟數逐年擴增，拍賣移轉則是在2015年低檔逐年擴量後首見減少，反應持續下探的低利壓抑法拍供給。

六都建物拍賣移轉在2015年時來到2,916棟低點，此後因部分區域房價下挫、屋主財務資金周轉需求增加等因素，法拍規模逐年小幅增加，2018年拍賣移轉達3,947棟，不過去年則出現首次縮減。

大家房屋企研室主任郎美囡指出，利率低、轉貸容易，加上近年房價並未有明顯下跌，加上自住需求強，即使屋主遇資金壓力，多能在一般買賣市場尋求接手，致使法拍供給端「缺貨」，即使也有不少投資、置產買方開始在法拍市場撿便宜，但近年全台約5,000棟的拍賣移轉棟數，約僅是2011年時的三分之一、2003年時的十分之一。

以2019年六都拍賣移轉棟數觀察，房價跌幅最深、同時也是受經濟景氣影響最大的台北市，近年拍賣移轉棟數持續增加，五年來增加近九成，去年台北市大安區突破百棟，此外文山、萬華、大同也有較明顯增加，房價跌幅較深的高價地段、發展老舊城區，法拍移轉規模增加。另台中增加較多行政區則集中在西區、南區、北區等舊市區。

不過其餘四都法拍移轉棟數都較前年有8～18％的縮減，顯示低利環境舒緩屋主財務壓力，而近年轉趨熱絡的房屋買氣，增加了在進入法拍市場前出脫的可能性。過去幾年法拍移轉持續增加的新北市，前年曾達百棟以上的三重、新店、中和，去年都減少至百棟以下。

桃園、台南及高雄除了少數行政區增加外，多數行政區拍賣移轉棟數均呈縮減，僅有如桃園觀音、八德、龍潭，台南中西區、安平區，及以高雄苓雅區等少數行政區有較明顯增加。