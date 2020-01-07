微風擴大生態圈 力拚「超零售」

微風集團7日尾牙，董事長廖鎮漢指出，微風在2019年初迅速開出微風2.0店型─微風南山，他為所有同仁打出「120分」，總計全台十店業績也超標達305億元。展望2020仍是挑戰的一年，他強調除了將加入微風新科技、微新聞營造「微風生態圈」，為超零售做準備，更將強化各店體質，力拚全年營收310億元。

有別以往，廖鎮漢身邊女人換手了，過去18年總是牽手名媛妻孫芸芸走尾牙紅毯，今年首度帶著愛女Trinity廖思惟獻出紅毯處女秀，20歲、大一新生的她說有點緊張，但也很開心；而因愛女在旁，廖鎮漢談到2020年業績有些保留，他說不想給同仁太大壓力，才訂出全年310億目標。

微風廣場依往例分兩天舉行尾牙，總計席開150桌，最大獎為董事長獎3萬元微風禮券。廖鎮漢對於同仁表現相當滿意，並宣布年終獎金依每個人表現，在2.5～7個月之間。

他強調，2020年景氣變化多端，就看大家有沒有準備好，而「機會是留給準備好的人」！他認為，所有企業在變化的階段，一定要有自己的生態圈，而微風從最早的微風股份、微風時尚、微風娛樂、微風創投，以及最近要發布的微風傳媒，一系列的動作都是在為微風生態圈、也就是超零售做準備。

廖鎮漢一向對服務業只會打80分，因為永遠有進步空間，他說，南山店一開幕就是調整的開始，他表示零售百貨不可能年年開店，今年比較重要的工作是調整自己的體質，但不開店不代表不成長，會在生態圈有更多的著墨。

廖鎮漢說，競爭愈激烈，整個信義商圈才會更成長。微風生態圈今年將加入微風傳媒事業包括「微新聞」、「微風新科技」，為超零售做準備。 他說，未來新零售業無界限，書店可以做全球網購電商龍頭，精品業積極開咖啡 廳，甚至計程車也可以做外賣、做餐廳，微風生態圈今年既已形成，會透過各種策略結盟、多交流，讓今天是競爭、明天是好友，為台灣零售業盡一分力。