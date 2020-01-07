華固超狂 營收、年終雙創新高

華固建設董事長鍾榮昌7日表示，2019年是華固創辦30周年，公司營收也改寫歷年紀錄，飆出198億元新高。在業績高歌下，年終獎金預計發放八～十個月，也會是歷年最高水準。展望未來，跨出雙北市重返桃園及深耕商用不動產，將是重點目標。

華固建設以破紀錄佳績歡慶30週年，董事長鍾榮昌昨主持創辦30周年集團尾牙宴，除邀請新聯陽實業董事長涂煌鎮等重要貴賓，也藉機闡述未來願景。鍾榮昌表示，30年前他創辦華固建設時員工只有五位，資本額5,000萬元，當時他38歲，如今已68歲了，華固也成為擁有130位員工、淨值166億元的公司。30年來一直一步一腳印，以尊人敬事愛物的理念永續經理，才有今天壯大的基礎。

鍾榮昌表示，事實上他已經不年輕了，但不能承認自己老，華固30年了也不能變老，必須有未來30年持續最強的動力，堅持永續，並物色都會精華土地，讓品牌力不斷提升，創造股東利益。

鍾榮昌表示，2019年是華固創辦30週年，2020年則是華固掛牌上市屆滿20年，華固在業界也創下幾個紀錄：股價最高超過140元為近年營建股最高；連五年獲利逾一個股本也是營建股之最，迄今無人打破；另外外資持股比率達31％也是營建股之最。

鍾榮昌表示，2019年華固營收一舉飆到198億元，刷新30年來最高紀錄，業績長紅也讓公司決定犒賞員工，年終獎金將大手筆發放八～十個月是歷年最高，優於去年的六～八個月。

展望未來，鍾榮昌表示，華固重心會放在剛性需求住宅及商用不動產；區上也將跨出雙北市、重返桃園；土地開發策略上將朝大規模基地開發，例如3,000至5,000坪土地，逐漸轉型到大型建商。至於2020年房市景氣，他認為總體房市還是會價穩量增。