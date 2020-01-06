遠航發不出薪水 張綱維：將有港資代墊

6日是遠東航空發薪日，遠航董事長張綱維下午發信給員工，表示因為資金遭銀行查封無法發放薪水，但已有知名國內企業主在香港的「國采物聯」向民航局提出投資意向書，預計本周內可完成協商。由於我國限制外資投資航空業不得超過五成，國采必須結合國內業者投資才能掌握遠航經營權。

有關官員指出，外資投資國內航空公司，單一外資企業不能超過25％，外資投資總額不能超過50％，而且還要經過投審會同意，既然是國內企業主，不如直接以國內資金做投資。有網友則指出，大陸有個國采科技集團，但是否與國采物聯有關未獲證實。

民航局對於張綱維表示確實有投資人則回應：遠航資金到位與否，與其無預警停航違反民航法事實無關，民航局僅會根據事實認定遠航是否違法，並依法裁處。

稍早民航局表示對遠航擬罰款三百萬元，並撤銷營運許可，不過國采物聯在發給民航局的意願書中有表明，投資前提是遠航的民用航空運輸業許可證未經機關廢止或註銷。

張綱維昨日下午兩點出席公司高階主管每周一的例會，表達對員工的歉意，指出過去從未積欠員工薪資，這次希望大家再忍耐幾天，他對於國采這一組投資人很樂觀，並表示「成功不必在我，我希望遠航更好！」

隨後發給員工的信中表示，「感謝同仁自公司於去年12月13日以來，在公司財務困難情況下仍堅守崗位，因集團及張綱維個人資產與投資部分遭到合庫銀行查封，原訂發放12月之薪資，不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。」

他指出，「公司正與國內知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預訂於本周內將可完成。投資人已明確表達投資意願，亦肯定公司同仁堅守工作崗位為復航持續準備的努力，目前只待雙方議定合約內容據以執行，並承諾將於近期代墊薪資，以保障員工應有權益，安定士氣。」

香港國采物聯在發給民航局的投資遠航意向書中則表示，在符合兩項前提條件下，願意進行評估投資取得遠航公司全部或多數股權及經營權，經營遠航公司與支應維持費用，解決財務問題：

一、不損及遠航公司員工、旅客及旅行社權益，且遠航公司之民用航空運翰業許可證未經機關廢止或註銷。

二、前項應轉讓之股權、金額及其相關權利義務事項等，將依嗣後所簽署之正式契約為準。