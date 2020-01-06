五十鈴汽車 加碼台中逾百億

日本五十鈴汽車株式會社（Isuzu）旗下日本境外第一座環保商用車生產基地，落腳在台中！因看好台中絕佳地理、投資與產業發展環境，Isuzu6日正式與台中市經發局共同簽署投資策略合作協議書，將在台中籌設環保商用電動車生產基地，未來也將在台中設置研發與產學中心，總投資金額預估將破百億元，最快2021年投產。

這是Isuzu2013年在台中外埔設置全台唯一柴油商用車組裝廠之後，又一宗來台的重大投資案。據了解，台中市經發局將提供二處設廠地點，由Isuzu評估敲定，Isuzu新廠最快會在2021年第三、四季投產，未來至少創造200個高端工作機會。

Isuzu是日本最悠久的卡車製造商，生產重型、中型、輕型卡車、公共汽車及汽車發動機，產品行銷全球120個國家和地區，不僅在商用車市場拿下多個市占率第一，更蟬聯香港30多年的市占率冠軍。

Isuzu看中台中絕佳地理位置，具備一日往返南北優勢，台中更是台灣機械產業重鎮，匯聚環保商用車材料技術及關鍵零組件廠商，在市府積極招商引資後，最於拍板在台中設廠，作為海外發展基地。

Isuzu海外營業第三部部長合田和生，與台中市經發局長張峯源，6日在市府副秘書長朱康震見證下，簽署投資策略合作協議書。合田和生強調，台灣是Isuzu拓展海外版圖非常重要的夥伴，尤其台中有這麼大的腹地，可以建造自己品牌的工廠，感到非常光榮，他希望此一投資，不僅促進地方經濟，也能在此深耕Isuzu品牌。

張峯源表示，2013年Isuzu在台中外埔設置全台唯一的組裝廠，接下來，更將在台中設立日本境外第一座環保商用電動車生產基地，這與台中市長盧秀燕致力打擊空污理念一致，相信有助於帶動空品改善。

張峯源說，從2019年10月以來，他與Isuzu共洽談五次，主管的產業發展科洽談更多次，他感謝Isuzu將台中做為投資首選基地，未來市府將提供單一窗口服務，配合Isuzu投資建廠時程，垂直整合中央，及市府內部相關單位，將簡化、加速投資流程，並提供土地、水、電、道路、周邊環境基礎建設等行政協助，共同攜手打造環保商用車產業鏈，藉以提升台中產業聚落能量。