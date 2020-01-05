前瞻一周：下周國內外財經焦點
國內財經焦點
1／6（一）
- 央行公布2019年12月外匯存底
- 柏瑞投信ESG基金IPO記者會
- 友邦人壽新商品發表記者會
- 豐興召開廠盤會議
1／7（二）
- 主計總處發布2019年12月物價統計
- 財政部發布2019年12月進出口統計
- 美國 CES大展開跑
- 微風尾牙
1／8（三）
- 美商仲量聯行公布2020年商用不動產市場展望
1／9（四）
- 比漾廣場年終記者會
- 環球購物中心年終記者會
- 台塑尾牙
- 墾丁福華飯店尾牙
1／10（五）
- 財政部發布2019年12月稅收統計
- 主計總處發布2019年11月薪資統計
- 台塑四寶業績說明會（2019年獲利自結公布）
國際財經焦點
1／6（一）
- 美國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值
- 歐元區12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值，11月PPI
- 德國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值，11月零售銷售
- 法國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值
- 英國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值
- 日本12月製造業PMI終值
1／7（二）
- 美國12月ISM服務業PMI，11進出口與貿易逆差、工廠訂單
- 歐元區12月通膨率初值，11月零售銷售
- 法國11月零售銷售
- 日本12月綜合PMI終值、服務業PMI終值
- 英國12月新車銷售
1／8（三）
- 美國12月ADP就業報告，EIA上周原油庫存
- 歐元區12月企業信心、消費者信心
- 英國12月房價指數，Q3勞動生產力
- 德國11月工廠訂單
- 日本12月消費者信心
1／9（四）
- 美國上周初領失業救濟金人數，12月Challenger民間裁員人數
- 歐元區11月失業率
- 德國11月工業生產、進出口、經常帳
- 義大利1月失業率、零售銷售
- 澳洲11月進出口
1／10（五）
- 美國12月失業率、非農就業人數
- 加拿大12月失業率
- 日本11月領先經濟指數、家庭所得與支出
- 法國11月工業生產
- 義大利11月工業生產
陸港澳焦點
1／6（一）
- 12月財新服務業PMI
- 12月外匯存底
1／7（二）
- 第八屆中國電子商務年會在上海舉行
1／9（四）
- 12月M1、M2、人民幣信貸、社會融資總額
台股一周焦點
1／6（一）
- 海外說明會｜台達電
- 新股買賣｜捷流閥業
1／7（二）
- 海外說明會｜群光
- 興櫃買賣｜平和環保、華懋
1／8（三）
- 法說會｜因華
1／9（四）
- 法說會｜大立光
- 興櫃買賣｜建德工業、天擎