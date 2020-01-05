前瞻一周：下周國內外財經焦點

工商時報 數位編輯
圖／Unsplash

國內財經焦點

1／6（一）

  • 央行公布2019年12月外匯存底
  • 柏瑞投信ESG基金IPO記者會
  • 友邦人壽新商品發表記者會
  • 豐興召開廠盤會議

1／7（二）

  • 主計總處發布2019年12月物價統計
  • 財政部發布2019年12月進出口統計
  • 美國 CES大展開跑
  • 微風尾牙

1／8（三）

  • 美商仲量聯行公布2020年商用不動產市場展望

1／9（四）

  • 比漾廣場年終記者會
  • 環球購物中心年終記者會
  • 台塑尾牙
  • 墾丁福華飯店尾牙

1／10（五）

  • 財政部發布2019年12月稅收統計
  • 主計總處發布2019年11月薪資統計
  • 台塑四寶業績說明會（2019年獲利自結公布）

國際財經焦點

1／6（一）

  • 美國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值
  • 歐元區12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值，11月PPI
  • 德國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值，11月零售銷售
  • 法國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值
  • 英國12月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值
  • 日本12月製造業PMI終值

1／7（二）

  • 美國12月ISM服務業PMI，11進出口與貿易逆差、工廠訂單
  • 歐元區12月通膨率初值，11月零售銷售
  • 法國11月零售銷售
  • 日本12月綜合PMI終值、服務業PMI終值
  • 英國12月新車銷售

1／8（三）

  • 美國12月ADP就業報告，EIA上周原油庫存
  • 歐元區12月企業信心、消費者信心
  • 英國12月房價指數，Q3勞動生產力
  • 德國11月工廠訂單
  • 日本12月消費者信心

1／9（四）

  • 美國上周初領失業救濟金人數，12月Challenger民間裁員人數
  • 歐元區11月失業率
  • 德國11月工業生產、進出口、經常帳
  • 義大利1月失業率、零售銷售
  • 澳洲11月進出口

1／10（五）

  • 美國12月失業率、非農就業人數
  • 加拿大12月失業率
  • 日本11月領先經濟指數、家庭所得與支出
  • 法國11月工業生產
  • 義大利11月工業生產

陸港澳焦點

1／6（一）

  • 12月財新服務業PMI
  • 12月外匯存底

1／7（二）

  • 第八屆中國電子商務年會在上海舉行

1／9（四）

  • 12月M1、M2、人民幣信貸、社會融資總額

台股一周焦點

1／6（一）

  • 海外說明會｜台達電
  • 新股買賣｜捷流閥業

1／7（二）

  • 海外說明會｜群光
  • 興櫃買賣｜平和環保、華懋

1／8（三）

  • 法說會｜因華

1／9（四）

  • 法說會｜大立光
  • 興櫃買賣｜建德工業、天擎
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