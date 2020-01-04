蘇花改明通車 水泥廠大改造

蘇花改將在6日通車，扎根花蓮的台泥、亞泥，配合通車後的在地經濟發展，進行廠區深度改造，朝循環經濟、觀光生態園區、生技醫療的方向變裝；台泥整合旗下的和平水泥廠，和平電廠及和平港三合一，打造具觀光旅遊特色的循環生態工廠，配合蘇花改通車，第一階段，1月中就會正式對外開放。

亞泥花蓮新城廠區將轉型為占地超過1公頃的「亞泥生態園區」，打造蝴蝶牧場，搭配竹節蟲與原生植物，並對外開放觀光。

循環經濟上，台泥從設計端就體現循環經濟，以水泥製程核心高溫，將戴奧辛與人類大多數的廢棄物無害化處理，不僅替高科技、鋼鐵業及多數事業大廠處理廢棄物，也替日益嚴重的城市垃圾問題找到解決方式。

花蓮全縣一年垃圾總量約10萬噸，送往宜蘭利澤焚化爐處理費，每年就燒掉1.2億元。蘇花改通車後，觀光人潮帶來的垃圾量，勢必加重當地垃圾處理問題。

台泥指出，花蓮縣政府正與台泥花蓮廠研擬「水泥窯代焚垃圾計畫」，讓在地垃圾原地處理，而且只需現行處理費用的25％費用，節省運輸時間與金錢。

亞泥「循環經濟」的全力推動，是利用廢棄物做為替代原料或燃料，幫助成本降低、獲利提升，亞泥指出，這部分成效未來幾年將會愈來愈明顯。

「循環經濟」已成大勢所趨，台泥、亞泥指出，水泥廠將廢棄物回收再利用，可做為替代原料或燃料，這對社會和企業而言是「雙贏」，一方面原本沒有用的廢棄物處理問題可以獲得解決，二方面利用廢棄物回收當做替代原料或燃料，可節省像是煤炭的使用量、減少溫室氣體排放，對水泥廠而言也可減少一些成本。

2019年亞泥回收再利用的廢棄物約15萬噸。預估到2020年，將暴增到45萬噸，可為亞泥創造出新的、更多的「循環經濟」商機。

至於生技醫療商機的創造；台泥從2011年起即與工研院合作，2013年在台泥花蓮和平廠，建置全世界最大的鈣迴路碳捕獲先導試驗廠，以核心原料－石灰石在水泥製程中的熱交換成為最天然之捕碳劑。而所捕獲之二氧化碳進而再利用方式研發微藻固碳養殖技術，並導入富含高經濟價值的蝦紅素紅球藻，再行萃取之蝦紅素，號稱為本世紀最強之抗氧化劑。可製作成保養及美容產品，未來還可以進一步跨足生技美妝產業。

在2018年，台泥更與餐飲集團合作，首創碳循環產品：蝦紅素紅球藻蕎麥麵與蝦紅素保養系列，開創全新形態的碳循環經濟模式。

蘇花改概念股 昂首闊步

蘇花改通車後，觀光旅遊勢必為花東帶來人潮，預期也可帶動房地產發展，市場認為，在當地可提供建材水泥的台泥、計劃新建旅館的國產建材實業、有土地資產的台開，及承攬蘇花改工程的工信工程等「蘇花改概念股」，營運將隨花東商機的起飛同步走揚，相關個股走勢將成為短期盤面的焦點。

台泥在花蓮地區的花蓮廠有1套窯、和平廠有2套窯，產能近500萬噸。

蘇花改通車後，市場預期，花東地區的觀光旅館新建、房地產市場可望逐漸熱絡，對水泥需求增加，台泥由於占地利之便，預期供貨量可隨蘇花改通車後逐年成長。

花東地區觀光旅遊人潮，勢必將隨蘇花改的通車而增加，國產建材實業在花蓮市中心有近2500坪的土地資產，在住宿需求成長下，未來極有可能興建觀光旅館。

隨著房地產市場預期興起，預拌混凝土發貨量在花東地區排名在前三名的國產建材實業；預估，隨著花東地區旅館、房地產建設的起飛，國產花東地區預拌混凝土的發貨量，未來將可有明顯的成長。

台開在花蓮洄瀾灣擁有45公頃的可開發土地；未來的規劃包括「日出山莊」、新天堂樂園 、「天空之城」、影視園區等住宅及商業商場使用。

搶攻大健康產業商機，台開已與花蓮慈濟醫院簽署合作意向書MOU，將在花蓮建立全球頂尖之花蓮洄瀾生技園區，除在洄瀾灣建立基因檢測健康中心，未來，園區也有醫學中的細胞治療與非物質治療。蘇花改通車後，台開指出，洄瀾灣成為國內大健康產業重心的目標將可逐步達成。

在蘇花改工程完工後，工信工程入帳款會陸續到位，應可為今年的營收獲利加分。