特力總裁何湯雄：大陸學費很貴但值得

特力集團3日尾牙，席開102桌，特力集團總裁何湯雄強調，2019年是他人生最挫敗的一年，因為收掉中國和樂；唯何湯雄強調，雖在大陸繳了一筆很貴學費，「但值得」，2020年台灣零售事業將回歸初衷－「家的大小事，一輩子都是特力的事」，將強化零售服務一條龍。

貿易事業仍是特力收入主力，何湯雄說，特力貿易事業真的很強，去年加入大客戶，且因中美貿易戰影響，除了在美國興建第二物流倉，更在越南胡志明市建廠，帶著中國供應鏈廠商一起到越南打拚，預計越南廠今年完工，整個供應鏈建置會陸續在三年內完成。

至於2020年景氣，何湯雄說「大家都知道不會好」。至於特立在貿易事業挹注下，全年挑戰營收400億，若加上代理採購業務出口額估約600億元。

何湯雄強調，特力零售事業就好像在寶礦上，現在是思考要怎麼挖？特力招牌很大，要找到消費者信任感再進一步去擴大服務面項，特力集團一貫的服務內涵與logo就是「家的大小事，一輩子都是特力的事」，這長久的願景，他要帶領團隊逐步去實現，往服務這條路走。

何湯雄指出，他從大陸一年虧掉人民幣7,000萬元，學到「在大陸不改變是quickly die，在台灣不改變則是slowly die」，所以回歸台灣調整零售商業模式，轉型為服務一條龍模式，這其中包括居家修繕、單品安裝、家事清潔等接案，以目前接案量約10億元，未來在工班訓練與人力招募挹注，有望倍數成長。

在通路方面則著重於店型調整，何湯雄說，自2019年7月開始就進行社區型小店建置，鎖定環都會衛星城市開小型店，規模約1、2百坪，目前包括林口、蘆洲、中壢龍岡等五店，2020今年會快速擴張至30～40家小型店，創造接觸在地客戶機會。