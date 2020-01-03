量販突圍 結盟外送搶客

國內量販通路在電商、超市及超商夾擊下，亟思轉型突圍，而「外送」預料將成為下一波新戰場！量販龍頭家樂福繼2019年11月首度攜手foodpanda推出外送服務，據悉本月將再進軍中南部，一口氣新增台中、彰化、台南、高雄等，合計全台共20家門市將提供外送服務，趕在農曆年前全面上線，加碼搶攻外送商機！

無獨有偶，愛買2019年12月中也跟進攜手foodpanda推出外送服務，首家板橋南雅店在促銷優惠帶動下，平均一天湧入上百張訂單，店外甚至還特別設置foodpanda外送員停車專區。看好外送商機，愛買表示12月31日已再新增景美店，目前有兩家店提供外送，未來也將持續擴增。

量販通路由於單店量體大、據點相對較少，隨著台灣家庭及人口結構改變，加上電商平台競爭等因素，近年經營挑戰不小。根據經濟部統計處資料，2018年全年量販店營業額年增率2.5％，在整體綜合商品零售業中僅高於百貨的1.5％，但低於超市的5.9％、便利商店的6.3％。

為殺出一條血路，量販通路亟思轉型升級，甚至結盟外送平台搶市，一方面可以補足外送平台非餐期時段的空缺，另一方面，也成為據點密度不高的量販店賣場商圈的延伸，有機會帶來更多客源。

其中，家樂福布局動作最積極！自去年11月11日攜手foodpanda，初期從一家店開始測試，迄今短短不到兩個月已有11家店提供外送，預計下周再新增9家，合計達20家，屆時從北到南，包含雙北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄店都可外送，也是目前外送店數最多的量販業者。

家樂福表示，目前單日單店最高超過200張訂單，平均客單價約500元，主要熱銷商品是生鮮蔬菜，如金針菇、葉菜類、玉米、番茄等，外送尖峰則以中餐、晚餐前為主，研判主要是備餐需求；因應過年即將到來，家樂福也將推出佛跳牆、米糕、雞湯等年菜外送，搶攻臨時年菜商機。

愛買也表示，去年12月17日攜手foodpanda以來，單量穩定成長，日前受惠滿799元折200元優惠帶動下，平均客單價達720元，主要以生鮮、家用品等為主；現在平台再祭出滿400元折200元，優惠門檻更低，效益更加乘。