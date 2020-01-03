台北億元老豪宅 交易占比倍增

2019年台北億元老豪宅交易明顯增溫，實價登錄顯示，至去年10月總價上億、屋齡逾16年的老豪宅交易已有15件，占億元級豪宅總交易量約14％，比起過去幾年同期約5％～6％占比大幅增加，其中，老豪宅單價最高的為「輕井澤」每坪183萬元，屋齡最老是41年的「國泰一品大廈」。

2019年來老豪宅交易比往年熱絡許多，除了屋齡超過40年的「國泰一品大廈」原住戶、湯臣集團徐楓加碼購入頂樓戶外，屋齡超過30年的大安老名宅「僑福花園廣場」、「康和首都」，及屋齡逾20年的信義計劃區老名宅如「昇陽國寶」、「亞歷山大」、「贊泰花園廣場」、「國王與我」、「御之苑」、「冠德花園城堡」等都有交易紀錄。

雖然台北豪宅市場新豪宅輩出，近二年來陸續進入完交屋高峰期，吸引市場目光，不過也有不少在該社區已有房屋的富豪加碼購入。例如禾聯碩董座蔡金土購入兩戶「贊泰花園廣場」、宏仁集團總裁王文洋買進「御之苑」、創見束家加購「昇陽國寶」等。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，今年老豪宅交易有幾個共通特色，第一，地屬精華，大部分集中在大安及信義計劃區，商業機

能和交通便利性都有其不可取代性，因此即使屋齡較高，仍有買家願意捨新取舊。

第二，屋齡多半集中在20～30年，公設和整體設計不如新豪宅新穎，不過中古豪宅實際坪數大、公設比低，整體管理費和房屋稅都比同坪數的新豪宅來得低，因此仍有不少資深富豪對這類產品情有獨鍾。

第三，老住戶加購，許多原有住戶對於區域的習慣性，及對社區管理的認同，加上鄰居素質和理念相近，也會吸引屋主們為家族置產而加碼購入。